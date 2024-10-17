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В Красногорске состоялся традиционный Всероссийский молебен о Победе

17 октября 2024, 10:11
Фото: Виталий Ватулин

Фото: Виталий Ватулин

В Красногорске продолжилась важная традиция, связанная с Всероссийским молебном о Победе. В Никольском кафедральном соборе, расположенном в микрорайоне Павшинская Пойма, прихожане и духовенство встретили чудотворный образ — московский список Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служа администрации городского округа Красногорск.
Образ ранее был представлен на молебнах в таких городах, как Коломна, Чехов, Подольск и Одинцово.

Ночную Божественную литургию возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, который в сослужении с благочинием и многочисленными прихожанами молился за всех бойцов, защищающих Родину, а также за их скорейшее и победоносное возвращение домой.



Каждый час перед чудотворным образом совершались молебные пения с акафистом о Победе.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Всероссийский молебен о Победе проходит во всех епархиях Русской Православной Церкви по всей стране. Казанская икона Божией Матери, почитаемая во всей России, в годы Смутного времени служила полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского.

В 1611 году она была принесена в Москву, оккупированную польско-литовскими интервентами. Утерянный во время Гражданской войны московский список Казанской иконы был чудесным образом найден спустя 105 лет.

17 октября, с 8:00 до 13:30 молебен пройдет в храме святителя Луки Симферопольского, расположенном на территории госпиталя №3 А.А. Вишневского (г.о. Красногорск, п. Новый, 1, стр. 1).

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#красногорск
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#монастыри
#церковь
#религия
#московская область
В Белоруссии спасли многодетную семью от преследования властей Латвии
17 октября 2024, 10:08

Фото: iStock/kodda

Многодетная семья из Латвии в составе 12 человек минувшей ночью проследовала на белорусскую территорию, опасаясь преследования со стороны латвийских властей. Об этом сообщили в госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии.
Отмечается, что в ночь на 17 октября семья из 12 человек без потери лишнего времени на подготовку документов за счёт безвизового режима с Белоруссией смогла проследовать на территорию страны из Латвии.

По данным комитета, семейная пара с 10 детьми проживала в Риге. Супруги решили вывезти своих детей из Евросоюза, поскольку там осуществляется дискриминация русскоязычного населения. Они приняли решение бежать из страны после того, как власти забрали у многодетной семьи часть положенных им льгот и угрожали им лишением родительских прав.

В настоящее время Белоруссия оказывает латвийской семье всю необходимую помощь. Они направляются из пункта пропуска Григоровщина в Минск на автобусе, который был предоставлен госпогранслужбой страны.

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#белоруссия
#латвия
#многодетная семья
#власть
#спасение
#граница
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Порномодель с двумя влагалищами обвинила мужчин в невнимательности
17 октября 2024, 09:50

Фото: istockphoto/RawFile

Британская порномодель Энни Шарлотт пожаловалась на невнимательность половых партнёров. Мужчины не замечают довольно важную и пикантную деталь: у неё два влагалища.
Впервые о своей особенности Энни узнала в 16 лет, когда впервые пошла к гинекологу устанавливать противозачаточную спираль, сообщает The New York Post. Тогда-то врач и объяснил ей, что у неё две матки, две шейки матки и два влагалища. Выяснилось, что при всех достижениях современной медицины, она не является совершенной. Сейчас Шарлотт 26 лет, но адекватную помощь с её редким диагнозом ей так и не смогли нигде оказать.

По её словам, мужчины, с которыми она состояла в интимных отношениях, не знали о её особенностях. Причём ничего не понимали и после полового акта.

«Я спала с сотнями мужчин, и 99,9 процента не осознавали, что у меня две вагины. Они крайне невнимательны», — утверждает она.

По словам Энни, она иногда рассказывает им о своей особенности уже после полового акта, и каждый раз партнёры испытывают шок и растерянность. Сейчас у Шарлотт два постоянных бойфренда. Они не знают друг о друге. Сама она не считает это изменой, так как позволяет каждому из них использовать только одно влагалище.

«Я им не рассказывала про свой секрет. Мне кажется, им знать необязательно», — говорит Энни.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 17 октября составила пять баллов
17 октября 2024, 09:37

Фото: istockphoto/RawFile

Утром 17 октября загруженность дорог Московской области достигла пяти баллов. По информации Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах было замечено около миллиона автомобилей, что на 2% превышает средний показатель прошлого месяца.
Основные проблемы с движением возникали на пути в Москву по трассам М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В некоторых местах дороги были окутаны туманом, видимость ухудшилась. Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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#подмосковье
#дороги
#скоростной режим
#минтранс мо
#пробки
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В Московской области за неделю отремонтировали свыше пяти тысяч дорожных дефектов
17 октября 2024, 09:16

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

За последнюю неделю дорожные службы Подмосковья устранили более 5,3 тысяч дефектов дорожного покрытия на муниципальных и региональных трассах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На региональных дорогах работники Мосавтодора ликвидировали около 3,1 тысяч ям. Больше всего дефектов было устранено на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулёва, Воскресенска и Орехово-Зуево.

На муниципальных дорогах было устранено более 2,1 тысяч дефектов покрытия. Наибольшее количество ям было устранено в Балашихе, Истре, Химках, Шатуре и Ленинском районе.

В ведомстве отметили, что ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года. Летом для устранения дефектов используется горячая асфальтобетонная смесь.

Дорожные службы регулярно проверяют состояние дорог и при обнаружении проблем проводят ямочный ремонт.

После оцифровки ям проводятся работы по их устранению, весь процесс с геопривязкой и фотографиями фиксируется в системе контроля и планирования дорожных работ (СКПДИ)

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#подмосковье
#ямочный ремонт
#дороги
#дорожные службы
#работники
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В Серпухове проведут проверку систем пожаротушения
17 октября 2024, 09:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Заседание окружной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в Серпухове, на нём обсудили состояние систем пожаротушения, обеспечение безопасности на водоёмах в осенне-зимний период и ряд других вопросов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«По итогам заседания комиссии принято решение о проверке систем пожаротушения и оповещения о пожаре. А для людей, связанных с пожароопасными работами, проведут дополнительное обучение по программе пожарно-технического минимума», — говорится в сообщении.
В округе также проведут комплексные мероприятия по усилению контроля за состоянием систем отопления, ремонт и модернизацию электрооборудования, а также разъяснительную работу с жителями по безопасной эксплуатации газовых приборов.

Кроме того, запланировано патрулирование водоёмов в период ледостава и весеннего межсезонья. В местах стихийного отдыха жителей у воды будут установлены запрещающие знаки.

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#серпухов
#заседание
#безопасность
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Верховный суд расширил критерии «движимости» для налогов
17 октября 2024, 09:05

Фото: iStock/arsenisspyros

Российский Верховный суд (ВС РФ) уточнил критерии, по которым налоговые органы могут определять отношение имущества компаний к недвижимости для налогообложения. Об этом информирует РБК.
Прецедентом стало рассмотрение жалобы лесозаготовительной компании «Аркаим» из Хабаровска, которая находится в процессе банкротства. Коллегия Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу компании, установив, что деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции не относятся к недвижимости и, следовательно, не подлежат налогообложению.

Тем не менее, юристы считают, что это решение не сможет окончательно разрешить все аналогичные споры, которые продолжаются уже много лет.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России признал законным лишение полномочий судьи Александры Хиталенко за нарушение этических норм, которое выражалось в тесных внепроцессуальных отношениях с одним из адвокатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нарушение
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В Москве планируется строительство новых линий и станций метро
Собянин рассказал о строительстве 12 новых станций метро до 2027 года
17 октября 2024, 07:48

Фото: iStock/spacedrone808

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2025 по 2027 год в московском метро планируется открыть 28,4 км новых линий, 12 станций и два электродепо. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мэр сообщил, что на карте появится новая «Рублёво-Архангельская ветка», в рамках которой будет построено восемь станций на участке от «Шелепихи» до «Ильинской».

Он также отметил, что продолжится строительство «Бирюлёвской линии», а также будут построены станции Гольяново на «Арбатско-Покровской линии» и Достоевская на «Кольцевой линии». Не останется без внимания и «Троицкая линия»: на участке от «ЗИЛ» до «Новаторской» будут добавлены четыре новые станции.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале информировал, что власти Москвы одобрили адресную инвестиционную программу, в рамках которой утвержден список объектов, запланированных для строительства и реконструкции с финансированием из городского бюджета.

По его словам, в течение ближайших трех лет по этой программе планируется ввести в эксплуатацию 259 км дорог и 45 искусственных сооружений.

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#мэр
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В ГД внесут законопроект о приоритете детей медиков и педагогов в детсадах
17 октября 2024, 02:40

Фото: istock/M-Production

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР, во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, планируют внести на рассмотрение законопроект, который предоставит медицинским и педагогическим работникам право на первоочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.
Документ находится в распоряжении РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, изменения будут внесены в Федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации». Законопроект предусматривает, что дети медицинских и педагогических работников, проработавших не менее трёх лет в государственных или муниципальных организациях, будут иметь приоритет на получение мест в детсадах по месту жительства.

Нилов подчеркнул, что дефицит специалистов в этих сферах требует не только повышения заработных плат, но и дополнительных социальных гарантий. Предоставление мест в детских садах для детей медиков и педагогов — одна из таких мер. Ранее подобные льготы уже были предоставлены сотрудникам полиции и военнослужащим.

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#дефицит
#новости
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Ерофеев день 17 октября: Почему нельзя играть свадьбу и принимать важные предложения
17 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Vera Tikhonova

17 октября в Православной церкви празднуется память святого мученика Иерофея. В народном календаре этот день известен как Иерофеев день.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 17 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Ерофеев день — история

Святой Иерофей жил в Афинах в первом веке. Он стал епископом и играл важную роль в распространении христианства среди язычников. Согласно письменным источникам, Иерофей тесно общался с Девой Марией и помогал ей в духовных делах. Его усилия по продвижению веры были отмечены многими страданиями, преследованиями и пытками.

Традиции

Согласно народным приметам, с 17 октября осень начинает переходить в зиму. В этот день считалось, что в лесу происходит что-то опасное, поэтому гулять по нему не рекомендовалось.

Фото: iStock/standret

По традиции, в день Ерофея женщины занимались домашними делами: убирали и готовили пищу, а мужчины проверяли свое рыболовное и охотничье снаряжение.

Что нельзя делать 17 октября 2024

В старину крестьянки опасались разговоров с незнакомцами, так как это мог быть нечистый дух или колдун, способный навести порчу. Незнакомцев, появившихся на пороге, не пускали в дом по этой же причине. Для защиты дома от зла над дверью вешали связки лука или чеснока.

Этот день не подходит для романтических отношений, помолвки или свадьбы, так как они могут закончиться разрывом.

День также не подходит для тяжелой физической работы, включая ремонтные работы или перемещение мебели, так как это может беспокоить домового, который, по мнению предков, может мстить за беспокойство.

Если в этот день поступает важное предложение, не следует принимать его сразу, лучше отложить решение на сутки, чтобы избежать возможных ошибок.

Плохие слова и мысли, сказанные в этот день, могут вернуться.

Что можно делать 17 октября 2024

  1. Доставать и подготавливать к зиме теплую одежду;
  2. Следовать народным традициям и отправляться в лес, чтобы задобрить лешего.
Фото: iStock/Photosspeakathousandwords

Приметы на погоду

  1. Если в этот день выпал первый снег, то настоящая зима наступит через 40 дней.
  2. Если лошадь фыркает, это предвещает тепло, а если храпит — к ухудшению погоды.
  3. Если свинья таскает солому, это говорит о приближении бури.

Именины 17 октября 2024

Именины 17 октября отмечают обладатели таких имен, как Вероника, Виринея, Владимир, Гурий, Павел, Петр, Степан, Михаил, Василий и Дмитрий.

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