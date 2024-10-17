В Красногорске состоялся традиционный Всероссийский молебен о Победе

Фото: Виталий Ватулин
В Красногорске продолжилась важная традиция, связанная с Всероссийским молебном о Победе. В Никольском кафедральном соборе, расположенном в микрорайоне Павшинская Пойма, прихожане и духовенство встретили чудотворный образ — московский список Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служа администрации городского округа Красногорск.
Образ ранее был представлен на молебнах в таких городах, как Коломна, Чехов, Подольск и Одинцово.
Ночную Божественную литургию возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, который в сослужении с благочинием и многочисленными прихожанами молился за всех бойцов, защищающих Родину, а также за их скорейшее и победоносное возвращение домой.
Каждый час перед чудотворным образом совершались молебные пения с акафистом о Победе.
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Всероссийский молебен о Победе проходит во всех епархиях Русской Православной Церкви по всей стране. Казанская икона Божией Матери, почитаемая во всей России, в годы Смутного времени служила полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского.
В 1611 году она была принесена в Москву, оккупированную польско-литовскими интервентами. Утерянный во время Гражданской войны московский список Казанской иконы был чудесным образом найден спустя 105 лет.
17 октября, с 8:00 до 13:30 молебен пройдет в храме святителя Луки Симферопольского, расположенном на территории госпиталя №3 А.А. Вишневского (г.о. Красногорск, п. Новый, 1, стр. 1).
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Ночную Божественную литургию возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, который в сослужении с благочинием и многочисленными прихожанами молился за всех бойцов, защищающих Родину, а также за их скорейшее и победоносное возвращение домой.
Каждый час перед чудотворным образом совершались молебные пения с акафистом о Победе.
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Всероссийский молебен о Победе проходит во всех епархиях Русской Православной Церкви по всей стране. Казанская икона Божией Матери, почитаемая во всей России, в годы Смутного времени служила полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского.
В 1611 году она была принесена в Москву, оккупированную польско-литовскими интервентами. Утерянный во время Гражданской войны московский список Казанской иконы был чудесным образом найден спустя 105 лет.
17 октября, с 8:00 до 13:30 молебен пройдет в храме святителя Луки Симферопольского, расположенном на территории госпиталя №3 А.А. Вишневского (г.о. Красногорск, п. Новый, 1, стр. 1).
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Дайана Хусинова