В Нижнем Новгороде таксист спас пенсионерку от мошенников
В Нижнем Новгороде 92-летняя пенсионерка отправила все свои сбережения телефонным мошенникам, однако её спас таксист Малик Халилов.
По данным «Известий», мужчина получил дорогостоящий заказ. Ему нужно было якобы забрать у бабушки ключи. У точки отправления таксиста встретила пенсионерка. Она отдала ключи и пакет. Однако бдительный Халилов, зная о случаях мошенничества, решил проверить вещи.
«Там была женская куртка, а в кармане лежала пачка денег. Я сразу поехал в отделение полиции, отдал пакет и рассказал, как всё происходило», — рассказал таксист.
Выяснилось, что злоумышленники убедили ее передать деньги и теплые вещи для родственника, который якобы попал в аварию. Женщина согласилась, несмотря на то, что близких родственников у нее нет.
Заместитель генерального директора по информационной безопасности «Сравни» Никита Блисс в беседе с RT предупредил, что в преддверии Нового года мошенники начали звонить от имени крупных магазинов или курьерских служб, а также рассылать фальшивые письма и смс с «эксклюзивными» скидками.
«При переходе на поддельный сайт пользователи попадают в ловушку: либо передают данные от личного кабинета какого-либо сайта, где мошенники могут воспользоваться привязанными к аккаунту банковскими картами, либо разглашают личные данные, которые в будущем могут быть использованы для новой атаки», — пояснил эксперт.
Блисс призвал не переходить по ссылкам из непроверенных писем и сообщений и запомнить, что коды из смс запрашивают только мошенники.