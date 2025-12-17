В Нижнем Новгороде таксист спас пенсионерку от мошенников

17 декабря 2025, 23:40

В Нижнем Новгороде 92-летняя пенсионерка отправила все свои сбережения телефонным мошенникам, однако её спас таксист Малик Халилов.





По данным «Известий», мужчина получил дорогостоящий заказ. Ему нужно было якобы забрать у бабушки ключи. У точки отправления таксиста встретила пенсионерка. Она отдала ключи и пакет. Однако бдительный Халилов, зная о случаях мошенничества, решил проверить вещи.





«Там была женская куртка, а в кармане лежала пачка денег. Я сразу поехал в отделение полиции, отдал пакет и рассказал, как всё происходило», — рассказал таксист.

