Как не попасться на уловки мошенников — пять крупнейших подмосковных историй

17 декабря 2025, 18:46

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

Мошенники продолжают придумывать новые схемы, чтобы обмануть жителей Подмосковья. Чаще всего они маскируются под сотрудников госорганов и заставляют людей переводить им крупные суммы денег. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.