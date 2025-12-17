Как не попасться на уловки мошенников — пять крупнейших подмосковных историй
Мошенники продолжают придумывать новые схемы, чтобы обмануть жителей Подмосковья. Чаще всего они маскируются под сотрудников госорганов и заставляют людей переводить им крупные суммы денег. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Полиция призывает быть внимательными и проверять любую информацию, прежде чем переводить деньги или давать личные данные.
Примеры случаев ноября — то, чего стоит избегать:
1. Молодой человек из Серпухова перевёл мошенникам почти 25 миллионов рублей, поверив звонку от «сотрудника военкомата».
2. Пенсионерка из Подольска отдала 14 миллионов рублей после серии звонков от «государственных структур» — четыре месяца женщине звонили из «Роскомнадзора» и «Росфинмониторинга».
3. Врач из Одинцово передала 13,3 миллионов, доверившись звонку от «Генеральной прокуратуры».
4. Инженер из Красногорска отдал 10,2 миллионов мошенникам, которые называли себя сотрудниками ФСБ и Центрального банка.
5. Безработный из Воскресенска продал машину и передал почти 9 миллионов «курьеру», которого направили мошенники — аналогично «ФСБ» и «Центробанк».
Эти примеры показывают, как ловко злоумышленники играют на доверии. Никогда не переводите деньги незнакомым людям и не доверяйте звонкам с угрозами от «госструктур». Если возникают сомнения — уточняйте информацию официально и обращайтесь в полицию.
