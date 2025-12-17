Бдительная пенсионерка из Дмитрова помогла полиции поймать курьера мошенников
76-летняя жительница подмосковного Дмитрова едва не стала жертвой телефонных мошенников, но вовремя спохватилась и помогла полиции задержать участника преступной схемы. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Мошенничество началось со звонка якобы из «Мосводоканала». Женщине сказали, что у неё будут менять счётчик холодной воды, и под этим предлогом получили у неё паспортные данные.
«Затем начались звонки от лжеполицейских. Они сказали, что злоумышленники, используя сообщённые им данные, получили доступ к счетам пенсионерки. Поэтому, чтобы «спасти» сбережения в размере миллиона рублей, деньги нужно обналичить и передать доверенному лицу», — говорится в сообщении.Пенсионерка заподозрила, что её обманывают, и обратилась в полицию. Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. Они задержали курьера мошенников в момент передачи денег. Им оказался 20-летний москвич.
До суда молодого человека посадили под домашний арест.