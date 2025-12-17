Бдительная пенсионерка из Дмитрова помогла полиции поймать курьера мошенников

17 декабря 2025, 16:06

оригинал Фото: медиасток.рф

76-летняя жительница подмосковного Дмитрова едва не стала жертвой телефонных мошенников, но вовремя спохватилась и помогла полиции задержать участника преступной схемы. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Мошенничество началось со звонка якобы из «Мосводоканала». Женщине сказали, что у неё будут менять счётчик холодной воды, и под этим предлогом получили у неё паспортные данные.





«Затем начались звонки от лжеполицейских. Они сказали, что злоумышленники, используя сообщённые им данные, получили доступ к счетам пенсионерки. Поэтому, чтобы «спасти» сбережения в размере миллиона рублей, деньги нужно обналичить и передать доверенному лицу», — говорится в сообщении.