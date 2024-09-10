В Нижнем Новгороде задержан комик Дмитрий Гаврилов

Фото: istockphoto/nantonov
На 8 сентября в клубе в Нижнем Новгороде должен был состояться концерт стендап-комика Дмитрия Гаврилова. Однако перед выступлением артиста задержали правоохранители.
На него был составлен административный протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП РФ). Суд назначил исполнителю 13 суток административного ареста. Поводом к задержанию Гаврилова и привлечению его к ответственности послужили его старые выступления во время пребывания в Тбилиси. Тогда комик позволил себе достаточно вольные высказывания о представителях Вооружённых сил РФ и вообще о гражданах России.
После задержания Гаврилова в сети появилось видео, где он «признаёт свою ошибку». Артист сознаётся, что допускал оскорбительные высказывания в адрес российских военных и своих сограждан, просит прощения и выражает надежду, что не нанёс никому сильной обиды. Он также утверждает, что с тех пор полностью поменял свою позицию.
Читайте также:
Комика Славу Комиссаренко обвинили в клевете и оскорблениях Лукашенко
Комик Александр Незлобин продал свою недвижимость в России
Юрист оценил шансы Галкина* на снятие статуса иноагента через Верховный суд
* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов