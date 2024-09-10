В Нижнем Новгороде задержан комик Дмитрий Гаврилов

«В прошлом году мы приступили к масштабным работам по благоустройству в Коломне. На этот раз занимаемся обустройством набережной Коломенки.Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Уже этой осенью жители и гости Подмосковья смогут посетить это место», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.