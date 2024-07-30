Юрист оценил шансы Галкина* на снятие статуса иноагента через Верховный суд

Максим Галкин* (Фото: maxgalkinru / Instagram**)
Комик и пародист Максим Галкин* подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иноагента.
Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» оценил перспективу юмориста Максима Галкина* оспорить в суде статус иноагента.
Адвокат рассказал, что в России были случаи, когда у граждан получалось снять статус иноагента. По его словам, удавалось это сделать не через суд, а через повторное обращение в Министерство юстиции.
Напомним, что в 2022 году Максим Галкин* публично осудил СВО и переехал в Израиль вместе с семьей. Артист финансировал боевиков ВСУ, отправляя им средства, вырученные за свои концерты за границей. В сентябре 2022 года Минюст признал Галкина* иноагентом.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что у иноагентов есть шанс избавиться от этого статуса, если они откажутся от подачек других стран.
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Иноагент Галкин* спел песни Ротару на мове на свадьбе украинки в Италии
*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
* *соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
«У Максима Галкина* нет никаких шансов оспорить в суде статус иноагента. Признание иностранным агентом выносит Министерство юстиции Российской Федерации на основании проверки. Необходимо понимать, что оно является одной из ветвей власти, как и Верховный суд. Жаловаться на решение власти на власть смысла никакого нет», — объяснил Карабанов.
Адвокат рассказал, что в России были случаи, когда у граждан получалось снять статус иноагента. По его словам, удавалось это сделать не через суд, а через повторное обращение в Министерство юстиции.
Напомним, что в 2022 году Максим Галкин* публично осудил СВО и переехал в Израиль вместе с семьей. Артист финансировал боевиков ВСУ, отправляя им средства, вырученные за свои концерты за границей. В сентябре 2022 года Минюст признал Галкина* иноагентом.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что у иноагентов есть шанс избавиться от этого статуса, если они откажутся от подачек других стран.
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Иноагент Галкин* спел песни Ротару на мове на свадьбе украинки в Италии
*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
* *соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Дарья Осипова