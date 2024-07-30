Юрист оценил шансы Галкина* на снятие статуса иноагента через Верховный суд

Сергей Бурунов, популярный актер и завидный холостяк, наконец-то нашел свою вторую половинку. Недавно он был замечен с Екатериной Леви, загадочной бизнесвумен из известной семьи. Слухи об их романе активно обсуждаются, а сама пара предпочитает держать свои отношения в секрете. Рассказываем все подробности этого неожиданного союза.