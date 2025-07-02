В Нижнем Тагиле дачник нашел царские гранаты в огороде
В Нижнем Тагиле дачник обнаружил на своем участке две гранаты времен Российской империи. Во время работ в огороде мужчина наткнулся на ржавые предметы и вызвал полицию.
Как сообщает Ural Mash, прибывшие специалисты установили, что это боевые бронебойно-осколочные гранаты, которым более 100 лет. Их использовали в пушках системы Гочкиса и Розенберга во время боев между красными и белыми в 1918 году, которые проходили в районе Нижнего Тагила.
Росгвардия вывезла опасные находки на полигон и уничтожила.
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