В ночь на 22 августа небе над РФ взойдет «черная луна», предвестник апокалипсиса
В ночь на 22 августа в небе над Россией взойдет «черная луна». Это редкое астрономическое явление в библейских пророчествах связывали с апокалипсисом.
Как пишет Daily Mail, с точки зрения науки «черная луна» является обычным явлением, пусть и не частым. Оно происходит примерно раз в 33 месяца. Эксперты объясняют, что «черная луна» обозначает всхождение второго новолуния, которое происходит в пределах одного календарного месяца. В этот момент Луна находится между Землей и Солнцем, а ее темная сторона обращена к нашей планете. Таким образом спутник становится невидимым для землян без специального оборудования.
При этом в библейских пророчествах «черная луна» являлась предвестником апокалипсиса. Его можно будет лицезреть в ночь с 21 на 22 августа. В следующий раз подобное должно произойти только через три года.
Читайте также: