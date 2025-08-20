Аналитики «Яндекс Путешествий» рассказали о правилах сбора грибов

20 августа 2025, 05:57

Эксперты предупредили россиян о запрете сбора грибов в заповедниках

Фото: Istock/kieferpix

На территориях заповедников и национальных парков России действует запрет на сбор грибов во избежание нарушения природоохранного законодательства, предупредили эксперты «Яндекс Путешествий».