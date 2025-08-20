Аналитики «Яндекс Путешествий» рассказали о правилах сбора грибов
На территориях заповедников и национальных парков России действует запрет на сбор грибов во избежание нарушения природоохранного законодательства, предупредили эксперты «Яндекс Путешествий».
Аналитики «Яндекс Путешествий» предупредили россиян о запрете сбора грибов на особо охраняемых природных территориях. Перед походом в лес необходимо уточнить, разрешён ли сбор в выбранном районе, поскольку на территориях заповедников и национальных парков эта деятельность запрещена для предотвращения нарушения природоохранного законодательства.
Эксперты также дали рекомендации по экипировке: для комфортного и безопасного пребывания в лесу следует выбирать спортивную одежду свободного кроя, надежную обувь с плотной подошвой или резиновые сапги, а также взять с собой легкую куртку или дождевик на случай изменения погоды. Для сбора грибов оптимально подходит плетёная корзина, обеспечивающая вентиляцию, в то время как пластиковые пакеты не рекомендуются из-за быстрой порчи урожая.
Специалисты подчеркнули важность осторожности при сборе: незнакомые или вызывающие сомнения грибы лучше не брать. После возвращения домой урожай нужно тщательно перебрать, а перед приготовлением — хорошо промыть и подвергнуть термической обработке. Для сбора следует выбирать места вдали от дорог и промышленных зон, поскольку грибы активно накапливают вредные вещества.
Читайте также: