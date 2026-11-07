В ночь на 8 ноября Москву и Подмосковье накроет «чёрный» лёд
На дорогах столичного региона в ночь на 8 ноября образуется «чёрный» лёд. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В ночь с 7 на 8 ноября температура в области опустится до −3 градусов. Выпавшая влага замёрзнет на дорогах и тротуарах, и образуется тонкая ледяная корка толщиной до 3–5 миллиметров — так называемый «чёрный» лёд.
В связи с этим водителям рекомендуют заранее сменить летнюю резину на зимнюю и выбирать более осторожный стиль вождения, особенно на мостах, эстакадах и открытых участках трасс, где лёд появляется в первую очередь.
Пешеходам советуют соблюдать осторожность на скользких участках, не спешить при переходе дорог и выбирать обувь с нескользящей подошвой. Днём температура будет держаться около нуля. При этом уже в воскресенье в Москве и Подмосковье потеплеет на несколько градусов, однако погода останется неустойчивой: возможны перепады температуры и осадки.
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