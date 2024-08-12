В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 540 человек

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Свыше 540 человек переселили из жилья, признанного авариным, в 17 городских округа Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минсптройкомплекса региона.
«За прошедшую неделю из аварийного жилья в области переселён 541 человек. Расселено 222 аварийных жилых помещений. Общая площадь расселенного жилого фонда составила более 9,7 тыс. квадратных метров», — отмечается в сообщении.Переселенцам предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке или выплатили выкупную стоимость жилья.
Из аварийных домов были расселены жители следующих округов: Сергиево-Посадский, Подольск, Раменский, Воскресенск, Рузский, Клин, Орехово-Зуевский, Истра. Пушкинский, Домодедово, Дмитровский, Егорьевский, Волоколамский, Коломна, Богородский, Электросталь и Жуковский. Расселение проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
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