В Павловском Посаде проверили ход реконструкции автозаправки

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Автозаправочную станцию сети «Татнефть» реконструируют в Павловском Посаде, в настоящее время работы выполнены на 48%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, а также внутренняя отделка здания сервисного обслуживания», — говорится в сообщении.Согласно проекту реконструкции, на автозаправочной станции будут обустроены отдельные въезды и выезды, чтобы разделить поток машин. АЗС будет оборудована противопожарной и противоаварийной защитой, системой видеонаблюдения, защитой от молний и охранной сигнализацией.
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