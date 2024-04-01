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В Павловском Посаде проверили ход реконструкции автозаправки

01 апреля 2024, 15:49
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Автозаправочную станцию сети «Татнефть» реконструируют в Павловском Посаде, в настоящее время работы выполнены на 48%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, а также внутренняя отделка здания сервисного обслуживания», — говорится в сообщении.
Согласно проекту реконструкции, на автозаправочной станции будут обустроены отдельные въезды и выезды, чтобы разделить поток машин. АЗС будет оборудована противопожарной и противоаварийной защитой, системой видеонаблюдения, защитой от молний и охранной сигнализацией.


На АЗС можно будет заправиться бензином Аи-92 Аи-95 и Аи-98, а также дизельным топливом. За сутки здесь можно будет заправить до 500 автомобилей.

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В Подмосковье досрочный период сдачи ЕГЭ продлиться до 22 апреля
01 апреля 2024, 15:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В этом году сдавать ЕГЭ в Московской области будут 39 000 человек. Сейчас наблюдается увеличение интереса к естественно-научным предметам у школьников.
«По инициативе Президента РФ в этом году у каждого выпускника появится возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов перед поступлением в вуз.Если учащийся не согласен со своим результатом или считает, что из-за излишнего волнения сдал экзамен не достаточно хорошо, то он получит шанс увеличить свой балл. Однако необходимо помнить, что первый результат в этом случае будет аннулирован, а выбрать лучший из двух нельзя. Так называемый Президентский день о пересдаче пройдет 4 или 5 июля, заявление необходимо подать до 1 июля», – подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что досрочный период стартовал 22 марта.

В 2024 году на территории Московской области организовано 264 пункта сдачи ЕГЭ полностью оснащенные необходимой техникой и устойчивым интернетом.

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#подмосковье
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Финэксперт Бархота рекомендовал открыть вклад для первого взноса по ипотеке
01 апреля 2024, 15:42

Фото: iStock/Madhourse

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что накопить на первый взнос по ипотеке может помочь открытие вклада.
«Если представить, что средняя стоимость квартиры в РФ находится в районе 4,5 млн рублей, а в Москве, наверное, несколько больше, ближе к 8 млн рублей, то сумма первого взноса должна быть больше миллиона. Чаще всего будущие заемщики прибегают к накоплению путём хранения сбережений на определенном вкладе или накопительном счёте», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Бархота.

Размер этого вклада, по словам специалиста, будет зависеть от дохода и желаемого срока накопления.

До этого россиянам рекомендовали не допускать полной разрядки батареи электросамоката.

«Подзаряжать устройство надо при 10-15% зарядки аккумулятора и минимум до 90%. Использовать надо только оригинальные зарядные устройства или станции. Если блок питания, поставляемый в комплекте, сгорел или пришёл в негодность, его нужно заменить на точно такой же», — отметил в беседе с RT эксперт, преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Кроме этого, при хранении батарей дома ни в коем случае нельзя их оставлять на балконе при положительных температурах и подвергать влаге.

Ранее зампред Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян сообщила, что закон о перепланировке квартир, который вступит в силу с 1 апреля, расширит правила применения этого понятия и изменит процедуры согласования.

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#рекомендации
#банк
#вклады
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В Подмосковье идёт строительство более ста котельных
01 апреля 2024, 15:36

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора

В Московской области ведётся строительство 117 котельных. Такие данные привели в пресс-службе Главгосстройнадзора региона, под надзором которого идут работы.
Новые объекты возводят в городских округах Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Клин, Красногорск, Коломна, Котельники, Мытищи, Солнечногорск, Подольск, Химки, Мытищи, а также в Ленинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Дмитровском городских округах.
«Так, в Дмитровском городском округе появится котельная, которая бесперебойно будет обеспечивать теплом и горячей водой детский оздоровительный лагерь «Дзержинки». В городском округе Домодедово тепло и воду от новой котельной будут получать жители микрорайона Западный», – говорится в сообщении.
Как отметили в надзорном ведомстве, все строящиеся котельные автоматизированы и позволяют настроить работу объектов без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Режимы их функционирования передаются через диспетчерскую и пульт. На большинстве объектов установят котлы в основном отечественного производства.

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#главгосстройнадзор мо
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#строители
#теплоснабжение
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#подмосковье
#московская область
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СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма
01 апреля 2024, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов отправил обращение главе СК Александру Бастрыкину, где попросил проверить покинувшую Россию певицу Манижу по факту оправдания терроризма. Об этом пишет Mash.
Певицу решили проверить после поста о теракте в «Крокусе сити холл». Уроженка Таджикистана Манижа в своей публикации осудила момент применения физической расправы и пыток к террористам, совершившим атаку на «Крокус Сити Холл», при их задержании. Певица назвала это зрелище «публичной пыткой».

Она также рассказала о своих детских воспоминаниях, о том, как много времени проводила у своей бабушки в Душанбе. Манижа Сангин заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми». Именно под этим постом Алла Пугачёва опубликовала свои извинения.

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#певица
#ск рф
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В Подмосковье стартовал прием заявок на запись ребенка в первый класс
01 апреля 2024, 15:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

С 1 апреля жители Московской области могут записать своего ребенка в первый класс.
В регионе родители все чаще выбирают «бесшовный» переход ребенка из детсада в школу.

«В рамках такого перехода ребенок не замечает смену образовательного учреждения, благодаря сопровождению команд воспитателей и педагогов.До конца года у нас в Подмосковье каждый детский садик будет входить в состав крупного образовательного комплекса. Также в этом году в кшолу пойдет порядка 115-120 тысяч выпускников детсада», - поделился министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Стоит отметить, что в рамках программы информирования родители будут уведомлены о начале приема заявок в первые классы. Всего будет две волны в рамках которых все желающие смогут записаться в более удобные для них школы.

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#переход
#илья бронштейн
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Синоптик Ильин предрёк москвичам температурные контрасты на этой неделе
01 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/Aerial

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются температурные контрасты.
«Первые два дня — лето, температура 18-22°С, без существенных осадков. Может быть, сегодня по области кратковременный дождь местами пройдёт, но погоду нигде не сделает. Ветер сохранится сегодня и завтра плотный и южный, 6-11 м/с. Эта ночь и ночь со вторника на среду будут очень тёплыми, ниже 9-12°С температура не опустится», — пояснил в беседе с RT Ильин.

Специалист добавил, что уже со среды будет наблюдаться похолодание, которое продлится до выходных.

А ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила о погодном рекорде в Москве сегодня, 1 апреля.

«В 12:00 1 апреля на ВДНХ температура воздуха достигла 20,3°С, что стало новым суточным рекордом. Пик тепла придется на период 15:00 – 16:00, и станет теплее еще на 1-2°С. Первоапрельская шутка погоды удалась! В воздухе – май, а на земле – апрель», – приводит АГН «Москва» сообщение Поздняковой.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что сегодня, в понедельник, а также во вторник температура воздуха в Москве поднимется до 22°C.

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#температура
#прогноз
#весна
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«Я благодарна всем»: выпускница университета «Дубна» рассказала о своей учёбе и работе
01 апреля 2024, 15:11

Фото: пресс-служба университета «Дубна»/Татьяна Садырова

Татьяна Садырова была одной из первых студенток университета «Дубна». Отучившись, она сменила несколько сфер деятельности и даже несколько лет преподавала в родном вузе. И всюду она добавилась успеха. Татьяна уверена, что в этом ей помог университет. Об этом она рассказала в интервью Анне Эпштейн, передаёт пресс-служба университета.
«Направление «Системный анализ и управление», на котором я училась – это не только про программирование и автоматизацию. Это еще и про умение адаптироваться в непонятной среде (…) Так что университетское образование мне очень пригодилось», — сказала Татьяна.
Она добавила, что учёба и опыт работы в разных сферах позволили не зависеть от обстоятельств, а самостоятельно выбирать свой путь.

«Я очень благодарна всем своим преподавателям и работодателям, потому что люди, которые меня окружали и окружают научили меня очень многому», — подчеркнула Татьяна.
Сейчас Татьяна Садырова работает начальником отдела рекламы и связей с общественностью в «ОКБ «Аэрокосмические системы». Одна из значимых составляющих её работы — помощь студентам в трудоустройстве и взаимодействие с вузами. И в этом плане студенты «Дубны» показывают себя как перспективные работники.

«В нашем университете дают хорошую базу, с которой молодой специалист может реализоваться как в избранной сфере, так и быстро получить смежную профессию», — отметила Татьяна.
Она также добавила, что у корпорации «Промтех», в которую входит ОКБ «Аэрокосмические системы», налажена совместная работа с университетом «Дубна» по трудоустройству студентов. Ребята начинают работать уже после третьего курса и получают отличную практическую подготовку.

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#дубна
#университет
#вуз
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Депутат Сухарев: Надо проверить законность выданных за последние 10 лет паспортов РФ
01 апреля 2024, 15:01

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил о необходимости проверить законность выданных за последнее десятилетие паспортов России иностранным гражданам.
Он объяснил такую меру наличием порядочного числа граждан, которые получили российские паспорта в обход миграционного законодательства и теперь такие люди способствуют криминогенной среде в обществе.

«Для обеспечения национальной безопасности прошу поручить провести полноценную проверку паспортов РФ, выданных лицам, принятым в гражданство Российской Федерации, за последние десять лет», — приводит RT текст обращения депутата на имя первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова.

Ранее стало известно, что многие граждане нашей страны выражают мнение о том, что государственные выплаты должны получать лишь те, кто здесь постоянно живёт. Как пишут argumenti.ru, россиян не совсем устраивает, что налогами люди должны содержать тех, кто либо уехал из страны «в более тёплые и сытные места», либо тех, кто к России имеет отношение вполне косвенное, в том числе жителей республик Средней Азии с российскими паспортами.

До этого сообщалось, что срок временного пребывания иностранных граждан в России будет сокращён до 90 дней в течение года.

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#гражданство
#выплаты
#обращения
#рф
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СК начал проверку по обращению депутатов об организации США и Украиной терактов в РФ
01 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет начал проверку по обращению депутатов об организации терактов в России со стороны США и других западных стран, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Отмечается, что обращения были получены от А.Л. Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача. Ведомство начало процесс рассмотрения обращения 27 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. Стало известно, что иностранные боевики финансировали террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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