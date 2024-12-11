В Пушкине снесли аварийный многоквартирный деревянный дом

Двухэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Крыловской улице в микрорайоне Клязьма города Пушкино, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью немногим более 500 квадратных метров был построен в 1956 году. Со временем здание обветшало, его признали аварийным и подлежащим расселению. Жильцов из расположенных в доме 12 квартир переселили, а постройку внесли в список на ликвидацию. В четвёртом квартале текущего года аварийный дом снесли», — говорится в сообщении.Сейчас участок, который занимал дом, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация городского округа ещё не приняла.
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