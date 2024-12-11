Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Пушкине снесли аварийный многоквартирный деревянный дом

В Пушкине снесли аварийный многоквартирный деревянный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

1 из 2

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

2 из 2

Оригинал
Двухэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Крыловской улице в микрорайоне Клязьма города Пушкино, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.


«Дом общей площадью немногим более 500 квадратных метров был построен в 1956 году. Со временем здание обветшало, его признали аварийным и подлежащим расселению. Жильцов из расположенных в доме 12 квартир переселили, а постройку внесли в список на ликвидацию. В четвёртом квартале текущего года аварийный дом снесли», — говорится в сообщении.
Сейчас участок, который занимал дом, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация городского округа ещё не приняла.

Читайте также:

В Звенигороде завершают снос 14-летнего многоэтажного недостроя

В подмосковной деревне Мисайлово построят детсад на 350 мест

На архитектурном фестивале выберут лучшие проекты Подмосковья
#мособлархитектура
#снос
#здание
#жилой дом
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#пушкино
Новосибирские коммунальщики выплатят 80 тысяч рублей за переохлаждение ребенка
11 декабря 2024, 18:32

Фото: iStock/ Tennessee Witney

В Новосибирске коммунальщики заплатят 80 тысяч в качестве компенсации морального вреда за переохлаждение ребёнка, сообщила прокуратура Новосибирской области в своём Телеграм-канале.
В результате аварии на теплосетях в доме на улице Ватутина в Новосибирске отключили теплоснабжение. Подачу тепла приостановили на 11 дней. Из-за этого температура в жилых помещениях опустилась до плюс десяти градусов. Более недели в подобных условиях приходилось жить и малолетним. Из-за отсутствия отопления в одной из квартир простудился четырехмесячный малыш, который имеет специальные медицинские противопоказания. Дискомфорт от холода испытывал и его четырехлетний брат, подчёркивалось в иске надзорного органа.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «НТСК» в пользу несовершеннолетних.

«Суд признал иск прокурора обоснованным, взыскал с ответчика в пользу малолетних компенсацию морального вреда в общей сумме 80 тыс. рублей со штрафом 40 тыс. рублей», — отметили представители прокуратуры.

Читайте также:

На трассе под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами

Убил бабушку и кошек: в Новосибирске произошла трагедия

Здание ФСБ подожгли в Новосибирске
#суд
#температура
#теплоснабжение
#аварии
#компенсации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокурор запросил экс-чиновнице Шинкарук* 21 год колонии за подготовку теракта
11 декабря 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Zolnierek

На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу бывшей чиновницы из Белгородской области Виктории Шинкарук*. Прокурор запросил для неё 21 год колонии.
Экс-чиновницу и её помощника Александра Холодкова обвиняли в оказании содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Кроме того, прокурор просит оштрафовать Шинкарук* на три миллиона рублей. Для Холодкова обвинение запросило 22 года лишения свободы и 4,5 миллиона рублей штрафа.

Как установили следователи, Шинкарук и Холодков передавали денежные средства в сумме около 500 тысяч рублей на подготовку террористического акта, а также закладывали в тайники взрывчатые вещества. Экс-чиновница не признаёт свою вину. Защита утверждает, что её и Холодкова использовали «втемную».

Читайте также:

Суд вынес приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

За оскорбление бойцов СВО стример из Волгограда получил срок

Три года за плакаты: житель Красноярского края осужден за уничтожение агитации военных


* Признана иноагентом, а также внесена в список террористов и экстремистов в РФ
#следователи
#обвинение
#защита
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв вручил трём лауреатам первую премию «Золотой пиксель»
11 декабря 2024, 18:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Последние несколько лет особое значение в работе СМИ придаётся военной журналистике. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на церемонии вручения первой премии «Золотой пиксель». Награды удостоились лучшие военкоры, блогеры, журналисты и даже авторы лучшей песни о Подмосковье.
«Сейчас особое время. С 2022 года, проводя встречи с журналистами, мы уделяем особое внимание военной журналистике. Мы все прекрасно понимаем, что работа военкоров связана с риском, с отвагой, с тем, что журналист, кроме освещения событий, ещё и вдохновляет тех, кто сегодня находится на передовой. В Московской области – легендарные подразделения, молодые ребята и ветераны, в разное время проявлявшие и проявляющие свои самые лучшие качества. Мы гордимся и дорожим ими, стараемся оказать максимальную помощь», – отметил Воробьёв.
Фото: Радио 1

Премию «Золотой пиксель» учредило Министерство информации и молодёжной политики Московской области. В фокусе – популяризация исторического и культурного наследия Подмосковья, туристического потенциала региона, создание его нового образа в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития. Кроме того, это премия для тех, кто вкладывает силы в сохранение и формирование патриотических ценностей.
«Жизнь в Подмосковье, как и жизнь в нашей стране, бурлит. В разные годы у человека – разные вызовы, разные проблемы, радости, тревоги. Сейчас, в ХХI веке, всё происходит онлайн. Конечно, во многом это ваша роль. Мы это ценим. Ценим, когда всё делается честно, открыто, с пользой, чтобы власти работали над решением проблем, а может быть, на что-то обратили особое внимание», – сказал губернатор
Фото: Радио 1

Воробьёв вручил премию «Золотой пиксель» в трёх номинациях. «Лучшим военным корреспондентом» признан Денис Кулага. Он освещал боевую работу казачьей бригады «Терек» в ДНР. Во время выполнения задания получил серьёзные ранения, но сумел выжить и вернуться, чтобы продолжить делать своё дело.

Победителем в номинация «Лучший репортаж с передовой» стал Станислав Бернвальд. Он освещал доставку гуманитарной помощи от Московской области, работал в командировках в Донбассе и Курске. Его репортажи – не просто информация, а голос людей, которые каждый день помогают друг другу в самых сложных условиях.

Фото: Радио 1

Статуэтка «Золотой пиксель» в номинации «Лучший социальный проект» досталась руководителю спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илье Шадрикову. Он отвечает в этом спортивно-патриотическом клубе за программу начальной военной подготовки. Это не просто тренировки, а путь, который укрепляет обороноспособность страны и помогает тысячам молодых людей обрести уверенность и навыки, необходимые для службы. У клуба уже – более 2,5 тысяч выпускников.

Главный приз премии составил 500 тыс. рублей

Читайте также:

Участник программы «Время героев» стал замминистра Мининвеста Подмосковья

Воробьёв: в Ленинском округе в 2025 году откроют четыре школы и четыре детсада

Новую шестиэтажную поликлинику в подмосковном ЖК «Южное Видное» откроют летом
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#премия
#журналисты
#награды
#министерство информации и молодёжной политики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сбер» представил «умное» кольцо, отслеживающее температуру
11 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/ Love Employee

На международной конференции AI Journey в Москве «Сбер» показал новое носимое устройство — «умное» кольцо Sber, отслеживающее частоту сердечных сокращений, температуру и сатурацию, сообщил РБК.
«Это первое российское смарт-кольцо, которое отслеживает и анализирует жизненно важные показатели организма человека. Отличительная особенность устройства — интеграция искусственного интеллекта от «Сбера» — нейросетевой модели GigaChat MAX», — обратили внимание представители «Сбера».

Нейросеть, которая встроена в кольцо может поддерживать «содержательный диалог» с владельцем кольца и генерировать для него персональные советы, опираясь на глубинные знания в разных экспертных областях, в том числе имеющих отношение к медицине. За разработку устройства отвечает команда компании — партнера «Сбера» SberDevices.

Кольцо весит 5 грамм и работает до недели без подзарядки.

В «Сбере» подчеркнули, что датчики устройства фиксируют все базовые параметры: частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию, движение.

Читайте также:

В Сбере рассказали, в чём заключается сила аферистов

Сбербанк раскрыл, кто виноват в утечке личных данных россиян

«Сбер» поднимет ставки по ипотеке
#советы
#компании
#сбербанк
#технологии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петергофе обнаружили фотографию 1983 года с посланием на обратной стороне
В соборе Петра и Павла в Петергофе нашли фотографию-послание 1983 года
11 декабря 2024, 17:10

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Южной центральной главке собора Петра и Павла в Петергофе, в самой луковице, реставраторы нашли фотографию 1983 года, на которой изображён Валентин Павлович Рыбичев, принимавший участие в реставрационных работах собора в 1974-1989 гг. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
На обратной стороне фотографии он оставил послание, в котором просит разыскать его «потомков или их потомков» и рассказать им, что он восстанавливал собор.

По информации пресс-службы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), удалось найти старшую дочь Рыбичева – Елену Валентиновну, ей передали фотографию и расспросили об отце. Интересно, что 26 мая 1983 года — день, которым датировано послание, — Елена Валентиновна родила дочку.

Валентин Павлович Рыбичев (Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга)

Валентин Павлович в начале Великой Отечественной войны поступил в артиллерийское училище, в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет, ушёл на фронт. Конец войны Валентин Павлович встретил в Кёнигсберге, он награждён Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За взятие Кёнигсберга».

По профессии Валентин Павлович был ветеринарным врачом, но при этом участвовал в восстановлении собора Петра и Павла в Петергофе.

В настоящее время реставрация фасадов собора поэтапно проводится КГИОП за счёт городского бюджета с 2013 года. Завершить работы планируют в 2026 году.

Читайте также:

Жители и гости Подмосковья могут посетить ярмарки «Парки. Баранки»

«Роды будут хорошие»: директор Эрмитажа посоветовал беременным посещать музей

123 жителя Московской области носят звание Героя России
#реставрация
#послание
#санкт-петербург
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Морозы в Москве будут усиливаться
Синоптик Позднякова: морозы в Москве будут постепенно усиливаться к концу недели
11 декабря 2024, 17:04

Фото: iStock/Olga Nazarova

Морозы в Москве будут постепенно усиливаться к концу недели, от относительного теплой среды и четверга к холодам на выходных. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, 12 и 13 декабря ожидаются небольшие снегопады.
«В субботу ночью облачно с прояснениями и довольно морозно. Минимальная температура в Москве -9...-11 °С, и такая же морозная погода сохранится днем. То есть температура воздуха уже будет на 4 °С ниже климатической нормы. Холодная погода с небольшим снежком сохранится у нас и практически большую часть воскресенья», — поделилась синоптик в беседе с RT.
Позднякова также отмечала, что в целом наступившая зима будет более теплой, чем обычно, сообщает АГН «Москва». Однако о дефиците осадков в этом сезоне, по ее мнению, говорить не придется.
«Расчеты климатических моделей долгосрочных прогнозов погоды, выполненные в декабре 2024 года, подтверждают, что и текущий декабрь, и последующие месяцы календарной зимы в Москве и области будут теплее многолетних значений», — рассказала специалист.
Читайте также:

Травматолог назвал главные правила безопасности при катании на зимних горках

В Мособлпожспасе перечислили опасности ледяного дождя

Жителям Подмосковья рассказали, как защитить обувь от реагентов
#москва
#погода
#зима
#температура
#снегопад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пассажирам ЦППК напомнили о бесплатной перевозке зимнего спортинвентаря
11 декабря 2024, 16:10

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной ППК могут бесплатно провозить зимний спортивный инвентарь в поездах. Об этом напомнили в пресс-службе перевозчика.
«Таким инвентарём являются лыжи, лыжные палки и сноуборд. Один пассажир может провозить по комплекту любого сезонного спортинвентаря без доплаты, вне зависимости от длины снаряжения. В электричках ЦППК также разрешён бесплатный провоз детских санок и другого зимнего инвентаря», – отметили в пресс-службе.
Там пояснили, что размеры инвентаря не должны превышать 180 см по длине трёх измерений, а вес должен быть не более 36 кг. Эти предметы должны перевозиться безопасно для пассажиров, в чехлах или в упаковке.

Читайте также:

Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменится до 14 декабря

МЦД-1 и МЦД-2 с начала запуска воспользовались более 900 млн пассажиров

ЦППК запустила новый сервис оплаты проезда на электричках «Скороход»
#цппк
#железная дорога
#поезда
#электрички
#спорт
#пассажиры
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Старицы обеспокоены треснувшим автомобильным мостом через Волгу
11 декабря 2024, 15:59

Фото: iStock/ Francesco Scatena

Жители города Старица Тверской области пожаловались на треснувший автомобильный мост через Волгу. Люди боятся, что конструкция рухнет, но власти назвали ее полностью исправной, сообщила газета «Старицкий вестник».
В социальных сетях появились фотографии очевидцев, на которых видна крупная трещина на стыке двух пролетов арочного автомобильного моста. Местные жители обеспокоены, что конструкция представляет опасность для автомобилистов, и может в любой момент обрушиться.

В районной администрации обратили внимание, что специалисты Дорожного фонда осмотрели старицкий мост и не выявили дефектов.

«Конструкция моста исправна, надежна и функционирует нормально», — подчеркнули власти российского региона.

Ранее сообщалось, что на дорогах Московского региона перед Новым годом традиционно растёт количество транспорта. Из-за этого увеличивается время проезда по привычным маршрутам – особенно рядом с торговыми центрами, кафе и ресторанами.

Читайте также:

Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ за Крымский мост

Названа причина обрушения моста в Крыму

В Джанкое обрушился мост, минимум два человека пострадали
#мост
#жители
#специалисты
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: в Ленинском округе в 2025 году откроют четыре школы и четыре детсада
11 декабря 2024, 15:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ленинском городском округе в будущем году откроют четыре новые школы и четыре детских сада. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки готовности одного из учреждений в микрорайоне Купелинка.
Глава региона осмотрел кабинеты, спортзал, библиотеку с медиатекой и ИТ-зоной. Он также оставил на входе в столовую пожелание для ребят, которые пойдут в школу уже после Нового года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Школа станет частью образовательного комплекса СОШ №11. Ввод нового здания позволит ликвидировать вторую смену в корпусе в деревне Сапроново.
«Новостройка войдёт в состав Видновской школы №11. Один из её корпусов сейчас работает в этом районе, но заметно перегружен – там учатся почти 3 тыс. ребят при мощности 835 мест. Трудно и ученикам, и педагогам, и родителям, многие дети учатся во вторую смену. Новая школа на 1100 мест позволит разгрузить старый корпус», – пояснил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что запустить школу планируется после новогодних каникул. Вся инфраструктура готова, учителя подобраны.
«Кроме того, оборудована большая современная библиотека. Здесь есть всё и для лекций, и для публичных выступлений, и для обучения компьютерной грамоте. Как и во многих других школах Подмосковья, здесь будут работать специализированные профильные классы – ИТ, инженерные, медицинские», – сказал глава региона.
В школе, помимо учебных классов, будут располагаться лаборатории, актовый зал, два спортзала, библиотека с медиатекой и ИТ-зоной, столовая, мастерские по обработке металла, дерева и тканей.
«Школу площадью 17 тыс. кв. м. мы начали строить в марте прошлого года. Здесь есть корпус начальных, средних и старших классов, два спортзала – маленький и большой, ИТ-кабинеты. Сделали шикарную библиотеку, актовый зал, токарные мастерские, швейные – для девчонок. На территории есть спортивное ядро. Уже на этой неделе планируем ввести школу в эксплуатацию», – заявил гендиректор строительной компании Рустем Хабибуллин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Педагогический состав, всего 58 учителей, перейдет в здание из других корпусов вместе с учениками Видновской СОШ №11.
«Сегодня более 1 тыс. учеников третьих, четвертых и шестых классов учатся во вторую смену. После открытия нового здания мы уйдем от неё, и ребята смогут после школы заниматься дополнительным образованием. Планируем в будущем сделать здесь школу полного дня, реализовать проект «Умные каникулы», – поделилась директор Видновской СОШ №11 Людмила Нарышкина.

Всего в образовательный комплекс СОШ №11 входят три школьных и семь дошкольных отделений.

В 2025-м, помимо нового корпуса СОШ №11, начнёт работу школа в ЖК «Квартал Римский» в посёлке Развилка, а также строящиеся за счёт инвесторов две школы по 1,1 тыс. мест в ЖК «Горки Парк» и «Пригород Лесное».

Двери откроют и детские сады в ЖК «Восточное Бутово», «Эко Видное», «Южная Битца» и «Горки Парк».

Читайте также:

Новую шестиэтажную поликлинику в подмосковном ЖК «Южное Видное» откроют летом

Дом для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке построят в 2027 году

Губернатор Воробьёв вместе с героями СВО возложил цветы к Вечному огню
#губернатор
#андрей воробьёв
#школы
#детские сады
#строительство
#образование
#подмосковье
#московская область
#видное
Следите за нашими новостями
в удобном формате