В Ногинске снесли аварийный жилой дом на восемь квартир

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Двухэтажный жилой дом с восемью квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в городе Ногинск Богородского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Шлакоблочный двухэтажный дом был построен в 1958 году, он находился по адресу: Ногинск, 2-й Декабрьский переулок, 3А. Общая площадь постройки составляла около 430 квадратных метров. Здание признали аварийным и расселили. Опустевший дом продолжил разрушаться. Местные жители через портал «Добродел» обращались к властям с просьбой снести ставшую опасной постройку и привести в порядок прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Дом снесли в июле текущего года. В настоящее время участок полностью освобождён от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа ещё не приняла.
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Лев Каштанов