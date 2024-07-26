В Ногинске снесли дом, стоявший недостроенным 14 лет

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Недостроенный многоквартирный дом, много лет остававшийся заброшенным, снесли на улице Советской Конституции в Ногинске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухсекционный многоквартирный дом начали строить в 2010 году, однако застройщик не довёл дело до конца. Долгое время заброшенный каркас здания портил вид района. Постройку внесли в список объектов незавершённого строительства. В 2023 году сменился правообладатель объекта и было принято решение снести обветшавший недострой», — говорится в сообщении.Сооружение демонтировали в третьем квартале текущего года. В настоящее время участок полностью освобождён от постройки и строительного мусора, там ведутся работы по благоустройству.
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