В Орехово-Зуеве снесли полуразрушенную постройку

Одноэтажное кирпичное нежилое здание, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Вокзальной улице в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Постройка была расположена в непосредственной близости от железнодорожной станции Орехово-Зуево. Здание долго не использовалось и начало ветшать. Со временем основные элементы строительных конструкций почти полностью разрушились. Здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Осенью текущего года силами РЖД аварийная постройка была снесена. В настоящее время здание полностью демонтировано, участок, который оно занимало, расчищен от строительного мусора.
Всего на территории Орехово-Зуевского округа выявили 350 недостроев, самостроев и аварийных зданий. К настоящему моменту ликвидировано либо достроено приведено в соответствие с нормами 273 таких объекта. Работы продолжаются.
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