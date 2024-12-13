В Орехово-Зуеве снесли полуразрушенную постройку

Поведение собаки может забавлять, помогать справляться со стрессом, но иногда оно заставляет нервничать. Наверняка каждый хозяин хотя бы раз замечал, как питомец замер и напряженно смотрит в пустоту. Эти действия могут смутить и напугать хозяина, ведь вдруг собака увидела призрака.