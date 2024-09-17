В Норвегии зафиксировано повышение уровня радиоактивного изотопа цезия

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В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137. Об этом сообщает газета Barents Observer, ссылаясь на Норвежское управление радиационной и ядерной безопасности (DSA).
Отмечается, что фильтры со станций радиационного наблюдения Викшёфьель и Сванховд раз в неделю анализируются в отделении аварийной готовности. В период между 9 и 12 сентября был зафиксирован повышенный уровень цезия-137.
Специалист Бредо Меллер из отдела готовности к ЧС DSA в городе Сванховд заявил, что показатель превышает допустимую норму, однако опасности для жителей и окружающей среды нет.
В течение следующих нескольких дней будут взяты дополнительные пробы воздуха.
Меллер подчеркнул, что такие показатели могут быть связаны с вспыхнувшими в стране лесными пожарами.
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Специалист Бредо Меллер из отдела готовности к ЧС DSA в городе Сванховд заявил, что показатель превышает допустимую норму, однако опасности для жителей и окружающей среды нет.
В течение следующих нескольких дней будут взяты дополнительные пробы воздуха.
Меллер подчеркнул, что такие показатели могут быть связаны с вспыхнувшими в стране лесными пожарами.
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Анастасия Чинкова