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Мэр норвежского города Вадсе Венче Педерсен обратилась в Еврокомиссию с просьбой сделать 26-часовой рабочий день реальностью в регионе. Об этом сообщает Politico.
Мэр самого северного города Норвегии, расположенного за Полярным кругом, пояснила, что с помощью такого решения она намерена проводить больше времени со своей семьей и привлекать в регион новых жителей. Она обратилась в Еврокомиссию с просьбой дать указание норвежским властям разрешить создание нового часового пояса.
Однако мэр Педерсен признала, что точный механизм, по которому будут происходить изменения, еще не определен.
Между тем, представитель Еврокомиссии отметил, что вопрос о часовых поясах зависит от решения каждой страны и что ЕС не может ответить на запрос региона.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о переходе Донецкой, Луганской народной республик, Херсонской и Запорожской областей в московский часовой пояс.
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«Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что это может быть очень интересно, особенно для семей с маленькими детьми», – пояснила градоначальник.
Однако мэр Педерсен признала, что точный механизм, по которому будут происходить изменения, еще не определен.
«Я не думаю, что они согласятся, поэтому мы не продумали все детали», – сказала она.
Между тем, представитель Еврокомиссии отметил, что вопрос о часовых поясах зависит от решения каждой страны и что ЕС не может ответить на запрос региона.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о переходе Донецкой, Луганской народной республик, Херсонской и Запорожской областей в московский часовой пояс.
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Александр Климов