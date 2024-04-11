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В РПЦ прокомментировали благотворительность Инстасамки, Моргенштерна* и Киркорова

«Честное имя не купишь»: РПЦ о благотворительности звезд
11 апреля 2024, 06:10
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Звезды могут заниматься благотворительностью, но честное имя им не купить. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов.
Он прокомментировал поддержку пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле» со стороны звезд с сомнительной репутацией. Он указал на Инстасамку (Дарью Зотееву), Алишера Моргенштерна* и Филиппа Киркорова.

«Но деньгами нельзя купить себе доброе имя, надо изменить образ жизни. Как показывает пример этих российских деятелей шоу-бизнеса, благотворительные действия «напоказ» вовсе не означают, что они отказались от пропаганды антиценностей и последовательного разрушения норм морали, лежащих в основе любого общества, государства. Цинично развращать миллионы подростков и одновременно показывать, что артист якобы «заботится» о людях», — поведал иерей.



Священник Лукьянов охарактеризовал основные составляющие публичной деятельности Инстасамки и Моргенштерна как «откровенный сатанизм и презрение к людям».

Ранее Инстасамка сообщила, что перечислила семьям жертв теракта и раненых по одному миллиону рублей, а Моргенштерн заявил, что готов помочь оплатить медицинскую помощь, услуги врачей и операции пострадавшим от теракта. Он также перечислил один миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который работает гардеробщиком в «Крокусе».

Многие российские звезды, в том числе Егор Крид, SHAMAN (настоящее имя Ярослав Доронов) и Мейби Бэйби, поддержали семьи погибших и пострадавших в теракте.

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* Признан иноагентом на территории РФ.
#моргенштерн
#рпц
#благотворительность
#крокус сити холл
#теракт
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МЧС направило 35 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбургской области
МЧС: 35 тонн гуманитарной помощи получили жители Оренбургской области
11 апреля 2024, 03:42

Фото: iStock/Halfpoint

Министерство по чрезвычайным ситуациям доставило 35 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в информационное агентство ТАСС.
Груз был доставлен самолетом Ил-76. Жители получат продукты питания, предметы гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и бутилированную воду. В МЧС отметили, что сбор гуманитарной помощи был инициирован правительством Тульской области.

Вечером 9 апреля уровень воды в реке Урал превысил опасную отметку в 9,3 метра. 10 апреля вода достигла улиц города.

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#мчс
#россия
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Стало известно о задержании участники резонансного преступления в «Москва-Сити»
«Ъ»: Участник преступления в «Москва-Сити» задержан за границей
11 апреля 2024, 03:12

Фото: iStock/BrianAJackson

Последний разыскиваемый участника стрельбы в башне «Око» в «Москва-Сити» был задержан в Болгарии по запросу российской стороны. Подозреваемый опознан как 44-летний Абубакар Абакаров из дагестанского села Учкент, передает «Коммерсантъ».
По данным Следственного комитета России (СКР), вооруженное нападение произошло 17 ноября 2017 года. Охранник бизнесмена Гаврила Юшбаева, вице-президента Всемирного конгресса горских евреев (ВКГЕ), открыл огонь после того, как бизнесмен потребовал отбуксировать его машину на стоянку. Абакарову удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Генпрокуратура готовит необходимые документы для его экстрадиции, но «сделать это будет довольно сложно», отмечает газета.

Ранее ФСБ задержала трех иностранцев, которые пытались организовать теракт в Ставрополе. При обыске в их домах были изъяты «фрагменты самодельных взрывных устройств (СВУ), химические вещества и компоненты для подрыва».

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#задержание
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В Киеве заявили о новом способе экономии
В Киеве отказались от включения крупных фонтанов ради экономии
11 апреля 2024, 03:02

Фото: iStock/Robert Wygoda

В этом году восемь больших фонтанов в центре Киева не будут подсвечиваться по экономическим причинам. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, речь идет о фонтанах «Великий», «Водяной шар», «Каскадный», «Учредите Киева» и «Крещатик».

«Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны», – объяснили в администрации.

Отмечается, что ранее городские фонтаны включались в мае и отключались в конце сентября.

До этого Всемирный банк предупредил, что Украина может обанкротиться в следующем году, если западные кредиторы откажутся списать украинские долги.

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#экономика
#украина
#банкротство
#фонтан
#киев
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ВСУ усилят атаки с помощью химического оружия, заявили в ЛНР
Марочко: ВСУ усилят атаки с помощью химического оружия
11 апреля 2024, 02:30

Фото: iStock/:Diy1

В беседе с Ura.ru ополченец рассказал, что украинские войска начали использовать специальные снаряды, содержащие опасные вещества, вместо самодельных смесей, которые использовались ранее.
По его словам, в районе Клещеевки ВСУ используют адамит. Это вещество повышает кровяное давление и может вызвать остановку дыхания.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие вблизи Клещеевеки.

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#россия
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#ограничения
#украина
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Перечислены основные проблемы развития электромобилей в России
Автоэксперт Моржаретто: Расстояния мешают развитию электрокара
10 апреля 2024, 23:28

Фото: iStock/Shutter2U

Заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил плохую развитость электротранспорта в России большими расстояниями и недостатком зарядный станций.
«Пока для России электромобиль не более, чем дорогая игрушка. При наших расстояниях и неразвитости системы зарядок это городской автомобиль, причём второй или третий в семье. Он очень удобный в городе. В ином случае это становится сложно управляемой вещью, так как ты никогда не знаешь, где ты сможешь зарядиться и сможешь ли вообще», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Моржаретто.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что полученный несправедливый штраф ГИБДД можно оспорить, обратившись, например, в соответствующий орган.

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#автомобиль
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Озвучен способ оспорить несправедливый штраф ГИБДД
Автоэксперт Сажин рекомендовал обжаловать несправедливые штрафы
10 апреля 2024, 23:20

Фото: iStock/Olena N.

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что полученный несправедливый штраф ГИБДД можно оспорить, обратившись, например, в соответствующий орган.
Он также отметил, что можно запросить доказательства у инстанции вашей вины и попытаться доказать, что нарушения не было.

«У вас на это есть 10 дней с момента получения постановления. Есть сайт Госуслуг или «письма счастья», которые нужно отслеживать. Бывает, если не получили «письмо счастья» по почте и не заметили его, то оно будет считаться полученным. Вы можете обратиться в орган, который выписал постановление, чтобы они показали фотофиксацию нарушения и любой материал, который подтверждает вашу вину», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Пётр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.

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#письма
#штраф
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Россиянам объяснили важность обработки теплицы перед дачным сезоном
Садовод Ганичкина заявила о важности дезинфекции дачной теплицы
10 апреля 2024, 22:41

Фото: iStock/Anastasia Lukashova

Агроном, садовод Октябрина Ганичкина заявила, что перед дачным сезоном необходимо подготовить теплицу, продезинфицировав её для защиты от вредителей.
Кроме того, она рекомендовала поменять плёнку.

«Надо навести полный порядок, промыть стекла, продезинфицировать от вредителей. Лучше всего дезинфицировать карбофосом. Он не вреден человеку, паутинный клещ погибает от этого раствора. Нужно посмотреть проволоки, часто остаются узлы, и клещ находится именно там. Надо протереть проволоку мыльным раствором, промыть снаружи и внутри, чтобы она блистала», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru эксперт.

Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что в связи с началом дачного сезона возрастает опасность клещей, иерсиниоза и аскарид для человека.

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#дача
#лето
#растения
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ВС не стал пересматривать решение в пользу репрессированной семьи Панаетиди
10 апреля 2024, 21:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Министерство труда и социального развития Краснодарского края получило отказ Верховного суда России о передаче жалобы ведомства в кассационную инстанцию в споре с семьей Панаетиди. Об этом 10 апреля сообщили на официальном сайте суда.
Семья греков Панаетиди, чьи родители были высланы из Краснодарского края во время депортации в 1942 году, требует компенсации за утраченное жилье.

Анна, Ольга, Надежда и Василий Панаетиди, родившиеся в спецпоселении в Казахстане, были признаны реабилитированными. Они вернулись в Краснодарский край и в 2020 году обратились с заявлением о включении их в льготную очередь на жилье.

После многочисленных отказов от чиновников и судебных разбирательств в 2022 году семью внесли в список нуждающихся в жилье в Северском районе Краснодарского края, откуда были высланы их родители.

Однако муниципалитет не мог предоставить жилье, поэтому члены семьи попросили заменить предоставление жилплощади денежной выплатой.

Решение о включении семьи в список на выплату прошло три судебные инстанции, после чего Министерство социального развития Краснодарского края пыталось обжаловать его в Верховном суде. Однако Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи жалобы в кассационную инстанцию.

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Стала известна судьба лежащего в коме и признанного дезертиром ветерана СВО
Депутат ГД Иванов: Признанного дезертиром бойца в коме перевезут в Екатеринбург
10 апреля 2024, 19:15

Фото: istockphoto/Ridofranz

Участника специальной военной операции, почти год лежащего в коме, которого из-за бюрократической ошибки признали дезертиром, перевезут из госпиталя в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Об этом рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов.
В беседе с URA.RU парламентарий сообщил, что сейчас там ему готовят место в одном из местных госпиталей. Родственники бойца ожидают документы о его увольнении с воинской службы. В Екатеринбурге уроженца Сухого Лога Свердловской области поместят в паллиативное отделение, где солдату будут обеспечены должный уход и помощь.

О том, что боец, впавший в кому в результате минно-взрывной травмы, признан самовольно оставившим часть, стало известно после обращения в военную прокуратуру с целью назначения ему причитающихся выплат. Тогда-то и выяснилось, что в части, где он служил, солдата считают дезертиром. После вмешательства надзорного ведомства ошибка была быстро устранена, а виновные понесли наказание.

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