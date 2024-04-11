В РПЦ прокомментировали благотворительность Инстасамки, Моргенштерна* и Киркорова

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Звезды могут заниматься благотворительностью, но честное имя им не купить. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов.
Он прокомментировал поддержку пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле» со стороны звезд с сомнительной репутацией. Он указал на Инстасамку (Дарью Зотееву), Алишера Моргенштерна* и Филиппа Киркорова.
Священник Лукьянов охарактеризовал основные составляющие публичной деятельности Инстасамки и Моргенштерна как «откровенный сатанизм и презрение к людям».
Ранее Инстасамка сообщила, что перечислила семьям жертв теракта и раненых по одному миллиону рублей, а Моргенштерн заявил, что готов помочь оплатить медицинскую помощь, услуги врачей и операции пострадавшим от теракта. Он также перечислил один миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который работает гардеробщиком в «Крокусе».
Многие российские звезды, в том числе Егор Крид, SHAMAN (настоящее имя Ярослав Доронов) и Мейби Бэйби, поддержали семьи погибших и пострадавших в теракте.
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* Признан иноагентом на территории РФ.
«Но деньгами нельзя купить себе доброе имя, надо изменить образ жизни. Как показывает пример этих российских деятелей шоу-бизнеса, благотворительные действия «напоказ» вовсе не означают, что они отказались от пропаганды антиценностей и последовательного разрушения норм морали, лежащих в основе любого общества, государства. Цинично развращать миллионы подростков и одновременно показывать, что артист якобы «заботится» о людях», — поведал иерей.
Священник Лукьянов охарактеризовал основные составляющие публичной деятельности Инстасамки и Моргенштерна как «откровенный сатанизм и презрение к людям».
Ранее Инстасамка сообщила, что перечислила семьям жертв теракта и раненых по одному миллиону рублей, а Моргенштерн заявил, что готов помочь оплатить медицинскую помощь, услуги врачей и операции пострадавшим от теракта. Он также перечислил один миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который работает гардеробщиком в «Крокусе».
Многие российские звезды, в том числе Егор Крид, SHAMAN (настоящее имя Ярослав Доронов) и Мейби Бэйби, поддержали семьи погибших и пострадавших в теракте.
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* Признан иноагентом на территории РФ.
Александр Климов