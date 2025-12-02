В носу аргентинки нашли кусок скотча, с которым она прожила 35 лет
Жительница Буэнос-Айреса Кандела Рейбо страдала проблемами с дыханием с детства, но причина оказалась неожиданной. В 2025 году врачи при обследовании синусита обнаружили в её носу инородное тело — кусок скотча, который, по всей видимости, оказался там ещё в раннем детстве.
Как сообщает Jam Press, рейбо призналась, что не знает, как лента попала в нос, но её мать предположила, что это могло случиться после рождения, когда у ребёнка была дыхательная недостаточность и в нос вставляли трубку.
После удаления скотча состояние женщины улучшилось, дыхание стало свободным, а сама Рейбо поделилась находкой в TikTok. По её словам, жизнь теперь разделилась на «до» и «после» этого открытия.
