В носу аргентинки нашли кусок скотча, с которым она прожила 35 лет

Жительница Буэнос-Айреса Кандела Рейбо страдала проблемами с дыханием с детства, но причина оказалась неожиданной. В 2025 году врачи при обследовании синусита обнаружили в её носу инородное тело — кусок скотча, который, по всей видимости, оказался там ещё в раннем детстве.