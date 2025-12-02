В Италии вор вернул украденные деньги пожилой женщине и раскаялся
В городе Арбория на Сардинии молодой мужчина украл у пенсионерки около 1,5 тысячи евро, незаметно вытащив деньги из её сумочки. По словам дочери пострадавшей, кража была замечена только после возвращения женщины домой, и она обратилась в полицию.
Как сообщает L'Unione Sarda, полиция проследила действия мужчины по камерам видеонаблюдения, но до задержания он сам пришёл к пенсионерке. Под влиянием угрызений совести и советов своей общины он извинился и вернул деньги.
Женщина не только отказалась от претензий, но и решила помочь мужчине.
Читайте также: