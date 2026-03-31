В новых парковых зонах Новосибирска появятся зоны для отдыха и выгула собак

31 марта 2026, 14:02

В Новосибирске в рамках проведения работ по благоустройству новых общественных пространств появятся площадки для спорта и выгула собак, велодорожки и зоны для тихого отдыха. Об этом рассказал глава города Максим Кудрявцев.





Так, в сквере на ул. Демакова в Академгородке обустроят скейтпарк и памп-трек, а также установят площадки для спорта и детских игр, зоны выгула собак.





«Особое внимание уделят мемориалу Александру Демакову, а также проведут масштабное озеленение и создадут ливневые сады — специальные зоны для сбора и очистки дождевой воды», — приводит Om1 Новосибирск слова Кудрявцева.