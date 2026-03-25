В Павлово-Посадском округе началось весеннее благоустройство
Работы по весеннему благоустройству начались в Павлово-Посадском городском округе. Их ход в Электрогорске проверил глава муниципалитета Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Особое внимание в ходе проверки Семёнов уделили территории рядом с Домом культуры — там планируется обновить входную группу, брусчатку и расположенные напротив здания памятники.
«В сквере напротив ДК отремонтируют урны и скамейки, а также заменят светильники», — отмечается в сообщении.По итогам осмотра глава округа сказал, что для приведения города в порядок после зимы требуется системный подход: нужно убрать смёт, восстановить продавленные техникой дорожки, провести ямочный ремонт, убрать мусор во дворах и восстановить благоустройство после замены трубопроводов.