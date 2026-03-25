В Павлово-Посадском округе началось весеннее благоустройство

25 марта 2026, 10:46

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Работы по весеннему благоустройству начались в Павлово-Посадском городском округе. Их ход в Электрогорске проверил глава муниципалитета Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Особое внимание в ходе проверки Семёнов уделили территории рядом с Домом культуры — там планируется обновить входную группу, брусчатку и расположенные напротив здания памятники.





«В сквере напротив ДК отремонтируют урны и скамейки, а также заменят светильники», — отмечается в сообщении.