В Павлово-Посадском округе началось весеннее благоустройство

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Работы по весеннему благоустройству начались в Павлово-Посадском городском округе. Их ход в Электрогорске проверил глава муниципалитета Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



Особое внимание в ходе проверки Семёнов уделили территории рядом с Домом культуры — там планируется обновить входную группу, брусчатку и расположенные напротив здания памятники.

«В сквере напротив ДК отремонтируют урны и скамейки, а также заменят светильники», — отмечается в сообщении.
По итогам осмотра глава округа сказал, что для приведения города в порядок после зимы требуется системный подход: нужно убрать смёт, восстановить продавленные техникой дорожки, провести ямочный ремонт, убрать мусор во дворах и восстановить благоустройство после замены трубопроводов.
Лев Каштанов

