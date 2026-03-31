Благоустройство лесопарка «Волхонка» в Богородском округе завершат в сентябре

31 марта 2026, 09:03

В лесопарке «Волхонка» в Богородском округе проводят работы по благоустройству. Завершить их и открыть обновлённое пространство для посещения планируют в середине сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.





Для активного отдыха в лесопарке проложат шестикилометровую всесезонную трассу: в тёплое время года там можно будет кататься на велосипеде, а зимой — на лыжах.





«В центральной части гостей ждут спортивные площадки с зонами для воркаута и кафе, кроме того, на территории лесопарка установят несколько детских площадок с противоударным покрытием. А для владельцев собак и их питомцев разработан специальный маршрут: огороженная зона с дорожками для прогулок и тренировок», — говорится в сообщении.