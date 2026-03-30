Благоустройство парка Защитников Москвы в Лобне планируют закончить в мае

30 марта 2026, 20:12

В Лобне идёт обновление парка Защитников Москвы на площади 4,2 гектара. Работы рассчитывают завершить в мае, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.





Проект направлен на создание комфортного и безопасного пространства для горожан. Сейчас продолжается активная фаза благоустройства.

«Специалисты монтируют инженерные сети, укладывают плитку, возводят различные сооружения. В планах – создать современную инфраструктуру: пешеходные дорожки, освещение, видеонаблюдение и систему оповещения. Для отдыха и спорта закупят садово-парковое, детское и спортивное оборудование. Появится площадка для выгула собак», – рассказали в ведомстве.