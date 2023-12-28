В новогодние праздники будет усилена работа коммунальных служб Подмосковья

Блогеру и бизнесвумен Анастасии Ивлеевой предстоит погасить предварительную задолженность перед налоговой, которая, по предварительным данным, составляет около 137 миллионов рублей. Эта сумма связана с невыплатой налогов за период с 2020 по 2022 год. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал «Радио 1», что грозит девушке.