В новогодние праздники будет усилена работа коммунальных служб Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Коммунальные службы Московской области будут работать на праздниках в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Для обеспечения комфортного времяпровождения на улицах региона во время новогодних праздников все коммунальные службы Московской области будут работать в усиленном режиме.
Стоит отметить, что особое внимание будет направлено на обеспечение бесперебойного вывоза ТКО с контейнерных площадок рядом с многоквартирными домами.
Читайте также:
Общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
В Подмосковье к Новому году Минтранс украсил общественный транспорт
Милонов предложил привлекать граждан для помощи коммунальщикам с уборкой
«Накануне Нового года и во время всех новогодних каникул предприятия и компании комплекса жилищно-коммунального хозяйства Московской области переходят на усиленный режим работы. Будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц Министерства ЖКХ и подведомственных организаций, службы готовы оперативно реагировать на возможные ситуации в нашей сфере, дежурит и ремонтный персонал», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Читайте также:
Общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
В Подмосковье к Новому году Минтранс украсил общественный транспорт
Милонов предложил привлекать граждан для помощи коммунальщикам с уборкой
Мира Полтева