В новогодние праздники изменится расписание движения общественного транспорта

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Как будет работать общественный транспорт Подмосковья в новогодние праздники рассказали жителям региона. об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В новогодние праздники на маршрутах московской области будут работать 7 тыс. автобусов.
30 и 31 декабря автобусы будут ходить по расписанию будней, а с 1 по 8 января - по расписанию субботы. Также в ночь с 31 декабря на 1 января транспорт будет продлен до трех часов ночи.
Стоит отметить, что ЦППК также было увеличено количество дополнительных поездов и экспрессов до 161.Кроме этого, Минтранс настоятельно рекомендует заранее планировать поездки и покупать билеты.
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30 и 31 декабря автобусы будут ходить по расписанию будней, а с 1 по 8 января - по расписанию субботы. Также в ночь с 31 декабря на 1 января транспорт будет продлен до трех часов ночи.
«Пригородные электропоезда в эти дни также будут ездить по специальному новогоднему графику: 29 декабря — по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья», — отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что ЦППК также было увеличено количество дополнительных поездов и экспрессов до 161.Кроме этого, Минтранс настоятельно рекомендует заранее планировать поездки и покупать билеты.
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Мира Полтева