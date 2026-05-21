В Новой Москве открылся футбольный манеж «Остафьево» с залом и кафе

21 мая 2026, 10:42

Фото: пресс-служба группы «Самолёт»

В Новой Москве начал работу футбольный манеж «Остафьево». Комплекс площадью 1900 квадратных метров располагается в ЖК «Остафьево» от группы «Самолёт».





Манеж включает поле 48x30 метров с сербским газоном, спортзал, раздевалки, душевые и кафе. Объект работает круглосуточно. Посетители могут взять инвентарь на месте или вызвать тренера.

«Открытие спортивного центра на территории жилого комплекса — это часть нашей стратегии по созданию полноценной экосистемы для жителей. Возможность заниматься спортом в шаговой доступности делает здоровый образ жизни естественной частью повседневности, а наш проект — ещё более комфортным и удобным для жизни. Мы стремимся, чтобы каждый элемент инфраструктуры соответствовал современным ожиданиям покупателей и повышал качество городской среды», — высказался директор по продукту «Самолёта» Леон Пряжников.



