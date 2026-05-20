Подмосковье обновило рекорд, взяв 578 дипломов Всероссийской олимпиады школьников

20 мая 2026, 17:47

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Учащиеся из Подмосковья завоевали рекордное количество дипломов на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников – 578. Это на 28 больше, чем в прошлом году.





Таким образом, Московская область в пятый раз подряд заняла второе место по количеству полученных наград.

«Успехи подрастающего поколения всегда вдохновляют и радуют. В этом году сборная Подмосковья улучшила собственный результат и завоевала на заключительном этапе ВсОШ 578 дипломов, в том числе 111 – за первое место. Из 1115 участников, представлявших наш регион, больше половины, 52%, стали победителями и призёрами. Спасибо педагогам, наставникам, родителям и всем, кто внёс свою лепту в это достижение», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Заметный вклад по традиции принадлежит трём образовательным кластерам – на базе гимназии имени Примакова, Физтех-лицея и Технолицея имени Долгих, а также школам-флагманам, которые есть в каждом округе. Нам важно поддерживать лучших. Для победителей заключительного этапа Всероссийской школьной Олимпиады у нас предусмотрены выплаты по 500 000 рублей, для призёров – по 300 000. Как говорит наш президент, будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям, и наша задача – дать ребятам все возможности для самореализации», – добавил губернатор.