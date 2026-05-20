Подмосковье обновило рекорд, взяв 578 дипломов Всероссийской олимпиады школьников
Учащиеся из Подмосковья завоевали рекордное количество дипломов на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников – 578. Это на 28 больше, чем в прошлом году.
Таким образом, Московская область в пятый раз подряд заняла второе место по количеству полученных наград.
«Успехи подрастающего поколения всегда вдохновляют и радуют. В этом году сборная Подмосковья улучшила собственный результат и завоевала на заключительном этапе ВсОШ 578 дипломов, в том числе 111 – за первое место. Из 1115 участников, представлявших наш регион, больше половины, 52%, стали победителями и призёрами. Спасибо педагогам, наставникам, родителям и всем, кто внёс свою лепту в это достижение», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что за последние семь лет число дипломов сборной Подмосковья выросло более чем в семь раз.
«Заметный вклад по традиции принадлежит трём образовательным кластерам – на базе гимназии имени Примакова, Физтех-лицея и Технолицея имени Долгих, а также школам-флагманам, которые есть в каждом округе. Нам важно поддерживать лучших. Для победителей заключительного этапа Всероссийской школьной Олимпиады у нас предусмотрены выплаты по 500 000 рублей, для призёров – по 300 000. Как говорит наш президент, будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям, и наша задача – дать ребятам все возможности для самореализации», – добавил губернатор.Среди получивших два и более диплома на ВсОШ лидируют Физтех-лицей им. П.Л. Капицы (11 человек), Гимназия им. Е.М. Примакова (8), Лицей №5 (4). В последнем сразу два ученика завоевали по четыре диплома. Это победитель по астрономии, призёр по экономике, химии и физике, десятиклассник Александр Васильев-Каменский и девятиклассник Максим Мисник – призёр по экономике, химии, астрономии и физике.
А шестиклассница из Долгопрудненской гимназии Арина Донцова – уже трёхкратный лауреат ВсОШ. В этом году она стала призёром по английскому языку за девятый класс и мировой художественной культуре.
Наибольшее количество наград завоевали школьники из Долгопрудного (28), Подольска (25) и Балашихи (24).
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике проходил в Физтех-лицее имени П.Л. Капицы с 14 по 21 марта, по мировой художественной культуре – в Гимназии имени Е.М. Примакова с 27 апреля по 3 мая. Площадкой проведения ВсОШ Московская область становится четвёртый год подряд.