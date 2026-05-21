Подмосковье представило 9 агропредприятий на выставке SIAL в Шанхае
С 18 по 20 мая в Шанхае проходит международная выставка SIAL Shanghai 2026 — одна из крупнейших деловых площадок Азии для производителей продуктов питания и напитков. Московская область участвует в мероприятии коллективным стендом, который организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
В ведомости отметили, что вместе с компаниями, участвующими самостоятельно, регион представляют 9 предприятий агропромышленного комплекса. В их числе — ООО «ТК «Мираторг» и ООО «ТД «Черкизово» с широким ассортиментом мясной продукции.
Свою продукцию также демонстрируют кондитерские предприятия «Победа», «Волшебница», «Торговый Дом Шоколада» и «ПК Траст». Кроме того, в экспозиции участвуют производитель консервированной фруктово-ягодной продукции ООО «Адельдан», «Богородский хладокомбинат», который специализируется на мороженом, а также производитель соусов ООО «Три С».
Выставка объединяет ведущих представителей отрасли и даёт участникам доступ к рынкам Китая, стран Юго-Восточной Азии и международным дистрибьюторам. Участие Подмосковья в SIAL Shanghai 2026 стало важным шагом в развитии экспортного потенциала агропромышленного комплекса региона.
Предприятия налаживают деловые контакты и прорабатывают экспортные соглашения для укрепления позиций на мировых продовольственных рынках.
Читайте также: