Подмосковные аграрии смогут представить свои достижения на «Дне поля»
Сельхозпроизводители и компании аграрного сектора пригласили принять участие в главной отраслевой выставке региона «День поля Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Мероприятие состоится 7 августа в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа.
«Представить свои достижения и технологии в рамках экспозиции могут поставщики сельскохозяйственной техники, производители удобрений и средств защиты растений, селекционно-семеноводческие компании и другие представители отрасли. Выставка станет площадкой для установления деловых контактов с партнёрами и профессиональным сообществом», – отметили в пресс-службе.
Подробная информация об условиях участия доступна на сайте мероприятия.
Ярким событием выставки станет конкурс профессионального мастерства среди механизаторов агропредприятий Подмосковья «Пахарь 2026». Участникам предстоит теоретический этап и практическое задание по вспашке выделенных участков.