В Новой Москве подростки разбивают стекла машин из рогаток
В Новой Москве подростки с рогаткой повредили стекла нескольких припаркованных автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел 15 августа во дворе на улице Липовый парк в Коммунарке. Одна из местных жительниц обнаружила у своей машины разбитое заднее стекло, аналогичные повреждения получили и другие автомобили.
По словам пострадавшей, она неоднократно замечала во дворе подростков с рогаткой, которые стреляли по предметам на детской площадке. Женщина предполагает, что стекла разбили камнями или другими тяжелыми предметами. Она просит очевидцев и владельцев видеорегистраторов предоставить информацию об инциденте.
Ранее источник уже писал о подобном случае на севере столицы, где неизвестные сбрасывали с высоты шарики с водой на припаркованные автомобили. Тогда повреждения получили минимум восемь машин.
Читайте также: