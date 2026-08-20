Расправившийся над беременной любовницей россиянин придумал себе оправдание

20 августа 2026, 16:12

Убивший беременную любовницу пермяк заявил, что она сама просила ее задушить

Фото: iStock/YakobchukOlena

Суд в Перми приговорил местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за убийство беременной любовницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое СУ СК.