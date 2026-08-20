Расправившийся над беременной любовницей россиянин придумал себе оправдание
Суд в Перми приговорил местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за убийство беременной любовницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое СУ СК.
По версии следствия, 46-летний мужчина находился в автомобиле с 22-летней девушкой, когда она заявила, что беременна от него и собирается рассказать об этом его жене. После этого он задушил ее, а тело спрятал на свалке.
На шее жертве нашли странгуляционную борозду. Экспертиза показала, что ее душили шнурком. Однако обвиняемый отрицал это и утверждал, что душил девушку руками и по ее собственной просьбе. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления.
Ранее сообщалось, что житель Кемеровской области до смерти забил свою сожительницу монтировкой, когда узнал, что у нее есть любовник.
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