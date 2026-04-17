В Новой Зеландии мальчик нашёл бутылку с посланием 24-летней давности

17 апреля 2026, 12:09

На пляже Новой Зеландии 10-летний мальчик нашел бутылку с посланием из 2002 года

Семья из Тайруа, 48‑летняя Нейша Рид и 10‑летний Каэа, обнаружила на пляже бутылку из‑под виски с 24‑летним посланием внутри.





Мать мальчика рассказала издательству 1News, что они осматривали пляж Оушен‑бич на восточном побережье, когда её сын, Каэа, наткнулся на бутылку из‑под виски марки Jack Daniels, в которой лежала записка.





«Мы не собирались идти на пляж из‑за штормовых предупреждений, мы просто пошли посмотреть, насколько там неспокойно», — сказала она.

«Привет. Меня зовут Джек. Похоже… (размыто). Большая игра в (размыто) рыбалку, но (размыто). Удача в рыбалке так же хороша, как моя (размыто). Я положил эту записку в бутылку 17.02.2002 (размыто). Если кто‑нибудь найдёт её, моя удача (размыто)… Свяжитесь со мной. Джек (размыто)», — было написано в послании.

«Это был сложный случай, потому что накануне вечером мы с сыном смотрели старый фильм «Изгой». Думаю, он (Каэа — прим. ред.) думал: „Ах, может, кто‑то застрял где‑то на острове!“» — поделилась Рид.