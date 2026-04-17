В Госдуме предложили автоматически перерасчитывать плату за некачественные ЖКУ
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил автоматически перерасчитывать плату за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Об этом пишет РИА Новости.
В соответствии с документом, сведения о подобных изменениях должны быть указаны в платежном документе за тот же расчетный период, когда произошло нарушение. Парламентарий считает, что человек не должен доказывать очевидное и тратить время на оформление перерасчета в случаях, когда была оказана услуга ненадлежащего качества.
Уточняется, что предложенный механизм устраняет ненужные бюрократические препятствия и возлагает ответственность за инициирование и проведение перерасчета на поставщика коммунальных услуг, что полностью соответствует принципам социальной справедливости и приоритетной защиты прав потребителей в жилищно-коммунальной сфере.
Читайте также: