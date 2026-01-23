В подмосковном Минтрансе водителей предупредили о сильных заморозках
Ночные температуры в Московском регионе в выходные могут опуститься до -29°C. Из-за сильных заморозков синоптики прогнозируют образование гололедицы.
Водителям следует быть предельно осторожными на дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Для безопасного проезда специалисты Мосавтодора обработают региональные дороги противогололёдными материалами. Особое внимание уделят опасным участкам – поворотам, съездам, мостам и эстакадам. В автобусах Мострансавто для комфорта пассажиров перед выходом на линию проверяют исправность печек и оборудования», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Подмосковным водителям советуют сконцентрироваться на дороге: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров. Осторожнее следует быть на поворотах и съездах, при парковке транспортного средства, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
Пешеходам нужно переходить проезжую часть и железнодорожные пути только по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, а вечером носить световозвращающие элементы.
При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо сразу позвонить по номеру 112. В случае вынужденной остановки лучше покинуть салон автомобиля и уйти за пределы проезжей части. Оставаться в машине или рядом с ней опасно.