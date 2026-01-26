В Подмосковье назвали топ-3 популярных сервисов Добродела в 2025 году
В приложении Добродел собраны цифровые сервисы и услуги Московской области. В пресс-службе Мингосуправления региона, какими разделами чаще всего пользовались в 2025 году жители.
На первом месте по популярности – раздел «Запись к врачу». За прошлый год им воспользовались более 12,3 млн раз. На втором месте – раздел «Медкарта» (более 5 млн раз). На третьем месте расположился раздел «Решаем проблемы вместе» (свыше 3,8 млн раз).
В 2025 году в Доброделе появились новые функции. Так, раздел «Недвижимость» позволяет добавлять и редактировать информацию о своих объектах, синхронизировать данные с Росреестром, привязывать лицевые счета и настраивать платёжки за ЖКУ.
Сервис «Общественный транспорт» – быстрый и удобный способ найти ближайший автобус, следить за движением транспорта в реальном времени, изучать схемы маршрутов на карте.
Сервис «Мой дом» информирует о графиках отключения отопления и аварийных работах
Читайте также: