В Новокузнецке из-за обильных ливней река Осиновка подтопила электроподстанцию

07 июля 2026, 11:58

Фото: iStock/apv123

В Новокузнецке из-за обильных ливней вышла из берегов река Осиновка. Известно, что вода попала на подстанцию «Абашевская 1–2», которая питает электричеством микрорайон Абашево. Об этом сообщил глава города Денис Ильин.





Он пояснил, что река размыла берега в месте резкого изгиба русла и оттуда ушла на территорию подстанции, пишет VSE42.RU. Это оставило без электричества порядка 500 домов в микрорайоне Абашево. Приток воды немного упал, благодаря этому рабочие смогли завезти глину и начать укреплять размытый участок.





«Из-за обильных ливней река вышла из берегов, вода попала на подстанцию. Сейчас работают две помпы, после ревизии оборудования начнем поэтапно запускать электроснабжение», — отметил Ильин.