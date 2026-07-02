Сотни домов затопило в российском регионе
В Свердловской области сотни домов затопило после сильных дождей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По имеющейся информации, паводки затронули свыше 330 жилых домов, 62 дачи, 3112 приусадебных участков, а также семь низководных мостов и две автомобильные дороги. Транспортное сообщение оказалось прервано с 17 населенными пунктами, где живут 1590 человек, включая 363 детей.
В ведомстве подчеркнули, что за минувшие сутки подтопило 218 жилых домов, 33 дачи и 746 приусадебных участков. При этом от воды освободились 147 домов и 1453 участков.
Напомним, еще 30 июня число подтопленных строений достигало 50. Тогда с последствиями непогоды боролись 69 специалистов и 16 единиц техники.
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