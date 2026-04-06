В Курганской области затопило мост через реку Уй
В Курганской области вода затопила автомобильный мост через реку Уй. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, все произошло 6 апреля в селе Усть-Уйское Целинного округа. Глубина перелива над мостом составила 10 сантиметров, а протяженность — 20 метров.
Также в округе зафиксировали перелив участка грунтовой дороги в семи километрах от поселка Красный Октябрь — протяженность восемь метров, глубина до 35 сантиметров. У села Усть-Уйское перелив дороги достиг двух километров при глубине до одного метра.
Отмечается, что жилые дома и приусадебные участки не подвержены подтоплению, поэтому эвакуация не требуется. Проехать по размытым дорогам может только техника с высокой проходимостью.
