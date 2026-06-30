Десятки домов затопило в Свердловской области из-за сильных дождей
В Свердловской области из‑за неблагоприятных погодных условий произошло подтопление жилых домов. Об этом проинформировали в МЧС России.
В Нижнесергинском городском округе сильные дожди привели к резкому подъёму уровня воды в местной реке. Паводок разрушил пешеходный мост, а из‑за размыва берега река Заставка вышла из русла.
Под водой оказались 50 жилых домов, где проживают 120 человек. Для устранения последствий стихии привлекли 69 специалистов и 16 единиц техники.
Ещё одна проблемная точка — посёлок Билимбай. Там из‑за подъёма воды в реке Патрушихе затоплены 29 частных домов.
Ранее в Монако прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, неизвестный совершил покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева.
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