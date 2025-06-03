Расселение ветхого дома на ул. Набережной в Лыткарине завершится в июле
Более 100 человек смогут переехать из ветхого жилья в новый дом в Лыткарине в июле. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поговорил с жителями, которые скоро заселятся в дом №4 на ул. Набережной.
Многоэтажку в ЖК «Высокий берег» инвестор построил по договору о развитии застроенной территории. МКД расположен напротив дома №6, откуда переселяют жителей. Объём расселяемой площади – 2,3 тыс. кв. м. Ключи от квартир уже получили 23 семьи, остальным их передадут в течение месяца.
«Мы сегодня в Лыткарине, чтобы убедиться, что новый дом готов. В июне завершается отделка квартир, после чего жители смогут переехать. Президент поставил задачу максимально ликвидировать всё, что касается ветхого и аварийного жилья. Мы должны обеспечить людям комфортные условия, победить сначала то, что требует немедленного расселения, так называемые бараки, а затем перейти к более поздним застройкам», – сказал Воробьёв.Он напомнил, что в Подмосковье реализуют большую программу и через реновацию, когда застройщик строит дом, и часть квартир в нём предназначена для расселения, и через выдачу сертификата, чтобы люди при признании жилья аварийным не ждали до пяти лет, а могли в течение месяца купить квартиру в любой точке Подмосковья.
Рядом с новым домом расположены поликлиника и школа. Кроме того, инвестор планирует построить детсад на 64 места. Старый дом №6 будет снесён до конца августа.
Семья Любови Лазаренко уже получила ключи от трёхкомнатной квартиры. В старом доме они жили с 2011 года.
«В доме были большие щели, из них дуло. Мы на четвёртом этаже это очень чувствовали. Новая квартира нам безумно нравится, там отличная отделка, все красиво, просторно. И, конечно, мы очень рады, что не пришлось далеко переезжать – новый дом прямо напротив», – рассказала Лазаренко.Раиса Богачёва с мужем и ребёнком въехала в дом №6 на ул. Набережной в 1959 году.
«В Лыткарине я живу с 1958 года, а с 1959-го – в этом доме на первом этаже. У нас всегда было прохладно, но я маляр и все углы утеплила сама. Сейчас у меня квартира 44 кв. м., а теперь будет 56. Уже собираем вещи, сидим на коробках. Обещают в ближайшее время выдать ключи, уже заканчивают отделку», – подлилась Богачёва.Во всех квартирах делают косметический ремонт, чтобы люди могли переехать сразу после получения ключей.
«Мы сдали новый дом в феврале. Уже передали собственникам, которых переселяют из дома, находящегося по соседству, 23 квартиры. Они могут туда заезжать. Сейчас проводим последние отделочные работы по оставшимся 39 квартирам. Второй подъезд закончим к 20 июня, первый – к концу месяца. В течение двух недель закроем все юридические вопросы по передаче, чтобы люди смогли спокойно переехать», – рассказал гендиректор компании-застройщика Роман Хомюк.Первые проекты реновации запустили в Подмосковье в 2021 году в Мытищах, Раменском и Балашихе. Сейчас в работе – 19 проектов в 13 городских округах. Их реализация позволит решить проблемы с жильем для 9,5 тыс. человек. В 2025-2026 годах планируется запустить ещё 16 проектов, чтобы переселить из ветхих домов порядка 3 тыс. жителей. В рамках программы комплексного развития территорий в микрорайонах появятся не только новые дома, но и школы, детсады, поликлиники.
Кроме того, с 2019 года в Подмосковье по госпрограмме из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, переселили около 28 тыс. человек. Сейчас приступили ко второму этапу, в рамках которого необходимо переселить из домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года, ещё 43 тыс. человек. В планах на 2025 год – около 10 тыс. Для этого строятся новые дома и подбираются квартиры на вторичном рынке.
Кроме того, популярностью пользуются жилищные сертификаты, которые дают возможность выбрать квартиру в любом уголке Московской области, а также, добавив необходимую сумму, приобрести жилье большей площади. Заявление на выдачу сертификатов можно подать до 1 августа.