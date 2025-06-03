Расселение ветхого дома на ул. Набережной в Лыткарине завершится в июле

03 июня 2025, 15:40

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Более 100 человек смогут переехать из ветхого жилья в новый дом в Лыткарине в июле. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поговорил с жителями, которые скоро заселятся в дом №4 на ул. Набережной.





Многоэтажку в ЖК «Высокий берег» инвестор построил по договору о развитии застроенной территории. МКД расположен напротив дома №6, откуда переселяют жителей. Объём расселяемой площади – 2,3 тыс. кв. м. Ключи от квартир уже получили 23 семьи, остальным их передадут в течение месяца.

«Мы сегодня в Лыткарине, чтобы убедиться, что новый дом готов. В июне завершается отделка квартир, после чего жители смогут переехать. Президент поставил задачу максимально ликвидировать всё, что касается ветхого и аварийного жилья. Мы должны обеспечить людям комфортные условия, победить сначала то, что требует немедленного расселения, так называемые бараки, а затем перейти к более поздним застройкам», – сказал Воробьёв.

«В доме были большие щели, из них дуло. Мы на четвёртом этаже это очень чувствовали. Новая квартира нам безумно нравится, там отличная отделка, все красиво, просторно. И, конечно, мы очень рады, что не пришлось далеко переезжать – новый дом прямо напротив», – рассказала Лазаренко.

«В Лыткарине я живу с 1958 года, а с 1959-го – в этом доме на первом этаже. У нас всегда было прохладно, но я маляр и все углы утеплила сама. Сейчас у меня квартира 44 кв. м., а теперь будет 56. Уже собираем вещи, сидим на коробках. Обещают в ближайшее время выдать ключи, уже заканчивают отделку», – подлилась Богачёва.

«Мы сдали новый дом в феврале. Уже передали собственникам, которых переселяют из дома, находящегося по соседству, 23 квартиры. Они могут туда заезжать. Сейчас проводим последние отделочные работы по оставшимся 39 квартирам. Второй подъезд закончим к 20 июня, первый – к концу месяца. В течение двух недель закроем все юридические вопросы по передаче, чтобы люди смогли спокойно переехать», – рассказал гендиректор компании-застройщика Роман Хомюк.