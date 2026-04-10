В Новокузнецке начали готовить фонтаны к летнему сезону

10 апреля 2026, 16:17

В Новокузнецке началась подготовка фонтанов к летнему сезону. Об этом сообщил глава Денис Ильин.





По его словам, специалисты предприятия «Горсвет» убрали зимнюю иллюминацию с фонтана у Драмтеатра. Теперь аналогичные работы проводят у здания администрации.



«В ближайшее время проведут генеральную подготовку: установят насосы, проверят все системы, очистят чаши и форсунки, обновят краску», — приводит «Сiбдепо» слова Ильина.