В Новокузнецке начали готовить фонтаны к летнему сезону
В Новокузнецке началась подготовка фонтанов к летнему сезону. Об этом сообщил глава Денис Ильин.
По его словам, специалисты предприятия «Горсвет» убрали зимнюю иллюминацию с фонтана у Драмтеатра. Теперь аналогичные работы проводят у здания администрации.
«В ближайшее время проведут генеральную подготовку: установят насосы, проверят все системы, очистят чаши и форсунки, обновят краску», — приводит «Сiбдепо» слова Ильина.
Отмечается, что завершающим этапом подготовки фонтанов к летнему сезону станет монтаж летней подсветки. Запустить фонтаны планируется в начале мая, однако время может быть скорректировано из-за погодных условий.