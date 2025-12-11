Достижения.рф

Ребенок прыгал через фонтан с кипятком и получил ожоги

Два человека получили ожоги из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге
Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге два человека получили ожоги из-за прорыва трубы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.



По его данным, коммунальная авария произошла 11 декабря возле дома №12 на улице Маршала Казакова. Там из-под земли вырвался мощный фонтан кипятка. Из-за пара видимость на дороге сильно ухудшилась.

В результате пострадали 70-летний мужчина и девятилетняя девочка. Ребенок ошпарил ноги, пытаясь перебежать через поток горячей воды, чтобы снять видео для блога.

В связи с происшествием маршруты трамваев №56 и №60 временно изменили. Сейчас на месте работают экстренные службы, а прокуратура проводит проверку.

Лидия Пономарева

