Ребенок прыгал через фонтан с кипятком и получил ожоги
Два человека получили ожоги из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге
В Санкт-Петербурге два человека получили ожоги из-за прорыва трубы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
По его данным, коммунальная авария произошла 11 декабря возле дома №12 на улице Маршала Казакова. Там из-под земли вырвался мощный фонтан кипятка. Из-за пара видимость на дороге сильно ухудшилась.
В результате пострадали 70-летний мужчина и девятилетняя девочка. Ребенок ошпарил ноги, пытаясь перебежать через поток горячей воды, чтобы снять видео для блога.
В связи с происшествием маршруты трамваев №56 и №60 временно изменили. Сейчас на месте работают экстренные службы, а прокуратура проводит проверку.
