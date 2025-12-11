Ребенок прыгал через фонтан с кипятком и получил ожоги

11 декабря 2025, 18:26

Два человека получили ожоги из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге два человека получили ожоги из-за прорыва трубы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.