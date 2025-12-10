Фонтан в подмосковном ЖК «Римский» попал в Книгу рекордов России

10 декабря 2025, 09:53

Фонтан в жилом комплексе «Римский» установил рекорд. Объект вошёл в Книгу рекордов России как «Самый высокий фонтан, напечатанный с помощью 3D-принтера». Девелоперу ГК ФСК вручили официальный сертификат. Об этом сообщили в Минжиле Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Фонтан высотой 12 метров и весом около 20 тонн стоит на площади между двумя корпусами комплекса. Его напечатали из цветного бетона с добавлением каменной крошки. Конструкция напоминает стелу, установленную в центре овальной чаши. Технология 3D-печати позволила быстро создать сложную архитектурную форму и точно передать детали.Такие объекты помогают формировать не просто жилую застройку, а полноценную городскую среду, где инновации делают пространство удобнее и визуально интереснее.ЖК «Римский» построили в Ленинском округе, в двух километрах от МКАД. Проект включает квартал с собственной школой, несколькими детскими садами, безбарьерной средой, развитой инфраструктурой и продуманным многоуровневым пространством. Архитекторы старались передать атмосферу итальянских улочек — это видно через фасады, дворы и ландшафтный дизайн. Как отмечает Министерство жилищной политики Московской области, проект сочетает эстетику европейского города и современные стандарты комфорта.В Подмосковье девелоперы — ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, «Сити21», «Брусника» и другие — при строительстве новых кварталов создают всю необходимую социнфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.