В волоколамском посёлке Сычёво открыли обновлённый сквер со световым фонтаном

14 ноября 2025, 13:40

Видео: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Торжественное открытие благоустроенного сквера на Нерудной улице состоялось в посёлке Сычёво Волоколамского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В церемонии приняли участие первый замглавы округа Сергей Шорников и представитель поселкового отделения Совета ветеранов Валентина Семёнова. Они поблагодарили всех, кто участвовал в обсуждении проекта благоустройства, и поздравили с тем, что теперь он реализован.





«В сквере обустроили дорожки и зоны отдыха, установили скамейки, высадили более ста кустов, а главным украшением общественного пространства стал световой фонтан. Рядом с ним поставили качели для детей и взрослых». — говорится в сообщении.