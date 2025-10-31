В Петербурге покажут новогодний спектакль «Бременские музыканты на льду»

31 октября 2025, 13:50

Фото: iStock/Maria Moroz

В Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 30 декабря состоится премьера новогоднего спектакля «Бременские музыканты на льду». Об этом сообщает «Петербургский дневник».





В шоу выступят известные петербургские фигуристы Владислав Дикиджи, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Григорий Забелло и Анатолий Сластин, Елена Бережная и другие.



Показы будут идти в новогодние праздники с 30 декабря по 6 января включительно.





«Это, по традиции, блестящий состав талантливых фигуристов и новая хореография в известных всем музыкальных номерах», — рассказал режиссёр шоу Дмитрий Хонин.