В РФ может появиться «Новогодний контроль цен»

30 октября 2025, 18:59

В ГД предложили создать приложение для жалоб на рост цен перед Новым годом

Фото: iStock/chameleonseye

Депутат Госдумы Владимир Плякин обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с предложением создать мобильное приложение или чат-бот «Новогодний контроль цен», чтобы россияне могли отправлять жалобы о завышении стоимости праздничных товаров.





Согласно задумке, любой человек сможет легко отправить фото ценника с завышенной ценой с указанием конкретного магазина. Эти данные будут напрямую поступать в ФАС. По мнению Плякина, приложение поможет сдержать недобросовестных продавцов, которые завышают стоимость продуктов для новогоднего стола.





«Осознание того, что любая попытка необоснованно поднять цену может быть мгновенно зафиксирована и направлена прямиком в ФАС, охладит пыл многих спекулянтов», — приводит Life.ru слова Плякина.

