В Новокузнецке открыли новую долгожданную поликлинику

01 апреля 2026, 16:15

В Новокузнецке открыли новую поликлинику на улице Орджоникидзе. Врачи уже приняли первых пациентов. Об этом рассказал глава Кемеровской области Илья Середюк.





В медучреждении есть кабинеты терапевтов и узких специалистов, а также современное диагностическое отделение, хирургический блок с малой операционной и другое.





«Долгожданное событие для 35 тысяч горожан, которые теперь будут получать медпомощь в современных и комфортных условиях», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.