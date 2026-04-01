В Новокузнецке открыли новую долгожданную поликлинику
В Новокузнецке открыли новую поликлинику на улице Орджоникидзе. Врачи уже приняли первых пациентов. Об этом рассказал глава Кемеровской области Илья Середюк.
В медучреждении есть кабинеты терапевтов и узких специалистов, а также современное диагностическое отделение, хирургический блок с малой операционной и другое.
«Долгожданное событие для 35 тысяч горожан, которые теперь будут получать медпомощь в современных и комфортных условиях», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Он подчеркнул, что штат новой поликлиники укомплектовали опытными сотрудниками, а также специалистами кардиодиспансера. По словам главы региона, кадровый вопрос решили еще до открытия медицинского учреждения.