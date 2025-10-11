Киев признал Пушкина символом «российского империализма»

11 октября 2025, 06:07

Фото: istockphoto / Evgeniy Akimenko

Поэт Александр Пушкин, а также все относящиеся к нему культурные объекты и топонимы признаны киевским режимом символом «российской имперской пропаганды». Об этом стало известно из документов Украинского института национальной памяти, опубликованных ТАСС.