Киев признал Пушкина символом «российского империализма»
Поэт Александр Пушкин, а также все относящиеся к нему культурные объекты и топонимы признаны киевским режимом символом «российской имперской пропаганды». Об этом стало известно из документов Украинского института национальной памяти, опубликованных ТАСС.
Согласно его тексту, государственные органы страны обязаны провести процедуру «декоммунизации» всех объектов, ассоциирующихся с именем Пушкина.
Ранее на территории Украины фиксировались случаи актов вандализма и демонтажа памятников поэту, а также удаления мемориальных досок. Наряду с этим проводится активная кампания по переименованию улиц, именовавшихся в честь писателя. Одна из таких акций произошла осенью прошлого года в Одесской области.
Эта практика начала реализовываться с момента вступления в силу соответствующего закона о «декомунизации» в 2015 году. Однако, начиная с 2022-го, тенденция приобрела радикальные формы. Повсеместно уничтожаются монументы деятелей российского происхождения, исчезают имена литераторов, живописцев, учёных с городских карт, стираются любые упоминания о роли советских народов в победе над фашизмом.
